Reforma tributaria avanza en plenarias de Cámara y Senado

En medio de críticas por la premura para debatir el proyecto, se aprobó anoche la reforma tributaria en plenarias del Senado y la Cámara.



Algunos congresistas recordaron que la ponencia para segundo debate fue radicada en la noche del lunes y que el debate empezó ayer sin dar tiempo a un análisis detallado. Sin embargo, el Gobierno destacó que el proyecto se viene discutiendo para obtener consensos desde hace unos meses y que básicamente era el mismo avalado por las comisiones económicas hace unas semanas.



Tanto la Cámara de Representantes como el Senado votaron en bloque la mitad de los artículos que no tenían cambios. Mientras se fueron negando las mayoría de las proposiciones hechas por los congresistas.

Cerca de las ocho de la noche la plenaria del Senado aprobó el proyecto. El senador Carlos Abraham Jiménez, comentó que la reforma tributaria recae en aquellos que durante la pandemia y el paro tuvieron ganancias y tienen cómo aportar. “Además se están dando estímulos a la contratación de los jóvenes. Sabemos que el siguiente Gobierno debe corregir muchas cosas, pero hay que acompañar esta reforma”.



Asimismo, el senador Carlos Manuel Meisel destacó que cerca del 97% de las Mipymes pueden entrar al régimen Simple -como está propuesto en el proyecto- lo que implica que pagarán una tarifa de impuesto más baja. “No se puede decir que se está siendo injusto con los pequeños empresarios. Las empresas grandes que tienen utilidades son las que van a tributar”, aseguró.



Por el contrario los congresistas de la oposición rechazaron la iniciativa y aseguraron que en esta reforma no se tocan las grandes fortunas del país. Por ejemplo, el senador Gustavo Petro dijo que en el 2018 “se le regaló a los sectores más ricos $20 billones en la tributaria”, esperando aumentar empleo, lo que no sucedió.



Además, la representante, Juanita Goebertus, aseguró que el Gobierno Nacional y una mayoría en el Congreso pretendían aprobar a la carrera la reforma.



La ponencia para segundo debate del proyecto de inversión social o reforma tributaria entró al Congreso con 61 artículos, de los cuales 6 eran nuevos y 9 se modificaron, sin embargo, el eje de la iniciativa se mantuvo: por un lado la implementación de los programas sociales y apoyo para las empresas que sufrieron en pandemia, y por otro lado, la parte impositiva que recae en las grandes compañías que tendrán que pagar más dinero por renta.



El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, destacó que con la reforma se apoyan también los sistemas de transporte masivo, pues se cofinanciará el déficit. También quedaron los tres días sin IVA, incluyendo pagos en efectivo.



El propósito del Gobierno es recaudar $15 billones adicionales con el proyecto, una parte de estos recursos proviene del plan de austeridad para los próximos 10 años. Algunos congresistas cuestionaron que con ello se podría afectar el empleo si se reduce el número de contratistas.

¿Cómo quedan los impuestos?



En esta materia no se presentaron cambios entre la primera ponencia y la segunda que fue discutida ayer.

Se crea el impuesto de normalización tributaria por activos omitidos con una tarifa del 17%.

La tarifa del impuesto de renta sube al 35% desde el 2022 y las instituciones financieras tendrán una sobretasa del 3%, es decir que pagarán 38%, a partir del año 2022 y hasta el año 2025.

Más empresas pequeñas y medianas pueden vincularse al régimen Simple, aquellas que tengan ventas anuales hasta de $3.630 millones. Estos pagarán tarifas diferenciales de impuesto, las cuales varían según las ventas y la actividad.

Se propuso, en la nueva ponencia, mantener la exención de IVA y del impuesto al consumo, en el año 2022, para restaurantes y bares.

Apoyo a familias y a las empresas



En el proyecto de reforma tributaria se mantiene los apoyos a hogares y estímulos a la contratación:

Ingreso Solidario hasta diciembre del 2022 para las familias más vulnerables. Se entregan $160.000 mensuales y se beneficiarían 4,1 millones de hogares.