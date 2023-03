Peso colombiano se ubica como la moneda emergente más depreciada de la semana

El dólar está cerrando la semana con un valor promedio de $4.776,98, unos $78,95 abajo de la TRM que para hoy es $4.855,83, luego de haber mostrado gran volatilidad, sobre todo en las cifras intradía de las jornadas, en los que se estuvo moviendo entre los $4.750 y cerca de los $4.900.



"Hay mucha volatilidad, es normal que la moneda corrija un poco en medio de todo esto, no hay una tendencia clara", indica Andrés Moreno, asesor financiero.



Y aun cuando el peso no mostró algún cambio extremo que se acercara en gran medida a los $5.000, logró ocupar el puesto de la moneda emergente más depreciada de la semana con una caída de $0,93%, después de haber estado dentro de las monedas más apreciadas de la semana anterior.



Los movimientos de la divisa que pudieron ocasionar esta depreciación, se dieron en medio de un panorama local bastante agitado, en el que se evidenciaron algunas movidas en los ministerios que generaron incertidumbre política, causando cierto temor en los mercados.



"A veces el dólar lo mueve el entorno internacional, otras veces se debe a tensiones locales. El cambio de ministros y la crisis del Gobierno Petro hace que los inversionistas estén muy nerviosos", aseguró Moreno.



El experto además menciona que las reformas juegan un papel importante. "La reforma laboral va a generar más empleo, la reforma a la salud arrancó caída, no hay un norte, entonces hay mucha incertidumbre política en Colombia, y creo que esta semana eso le paso factura al dólar en el país", añade Moreno.



Sin embargo, existieron factores como los resultados financieros de Ecopetrol, que si bien, no llevaron al dólar a una caída contundente, lo mantuvieron con cierres estables.



Otras de las monedas que también tuvieron depreciación fueron el rublo ruso con 0,63%, el dólar taiwanés con 0,54%, el peso argentino con 0,54%, el forínt húngaro con 0,27%, y el real brasileño con 0,21%, porcentajes menores a los vistos para Colombia.



En contraste, aquellas monedas que lograron apreciarse más durante estos días fueron, el peso chileno con un repunte de 2,39%, porcentaje que lo posiciona como el líder de la lista, seguido por el won surcoreano con 1,68%, el peso mexicano con 1,54%, el rand sudafricano con 1,33%, el peso filipino con 1,28% y el bath tailandés con 1,17%.