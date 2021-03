Partido de La U presentó 'reparos' a propuesta para reforma tributaria del Gobierno Nacional

Erika Mantilla

"No se deben afectar rentas laborales ni las de personas naturales", dice un comunicado divulgado este jueves por el Partido de La U en el que hacen algunos reparos a la propuesta del Gobierno Nacional para la reforma tributaria.



En el documento, firmado por Dilian Francisca Toro, presidenta de la colectividad y exgobernadora del Valle, aseguran que no se pueden afectar las rentas.



Señala que "lo que se debe incrementar es la renta de capital, (porque) el porcentaje de ellos es del 10 % al 20 %, y las ganancias adicionales también del 10 % al 20 %".



Además, afirman que es necesario "quitar los beneficios que se tienen por la compra de bienes de capital y es muy importante crear incentivos para las Mypimes, que son las que generan el 80 % de trabajo de nuestro país".



Por eso y pese a la maratónica jornada del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para lograr consensos frente a la reforma, algunos partidos ya dejan ver que no todo será aprobado.



De hecho, ya son varios los partidos que han manifestado desacuerdos con algunos puntos. El Partido liberal, por ejemplo, colgó una pancarta frente de su sede en la que se lee: "¿IVA a la canasta familiar? ¡Mamola!".



Y señalan que en la reforma se gravarán todos los productos de la canasta familiar, ante lo que han dicho que advirtieron al presidente Iván Duque "que no cuente con un solo voto de sus 50 congresistas para aprobar esa arrasadora intención".

