Opinión: ¿qué hacer con los fondos?

La propuesta de eliminar los fondos privados de pensiones sería una enorme equivocación y afectaría a las futuras generaciones y la sociedad.



Sin duda, el régimen de ahorro individual tiene importantes desafíos, pero eso no significa que la solución sea acabar con dicho régimen pensional.



En primer lugar hay una realidad inocultable, los fondos privados tienen que ser atractivos para los trabajadores en Colombia, lo cual, como evidencian los números no está sucediendo. En los 5 años recientes más de 573.000 personas se han trasladado de los fondos privados a Colpensiones y en sentido contrario 31.000.



En el 2021 la cifra creció 26% con respecto al 2020, siendo 88.000 que migran del sistema privado al público y en sentido contrario tan solo 880.



Dicho en otras palabras, por cada traslado de Colpensiones a una AFP, hay cien personas que buscan estar en el sistema público.



Los fondos de pensiones tienen que dejar de criticar al sistema público y centrarse en su esencia, buscando ser más atractivos.



En concreto, deben plantear, por ejemplo una revisión a sus comisiones, que no cobren al trabajador sobre la base de cotización sino por desempeño. Si generan más rentabilidad obtengan una mayor comisión y si tienen una menor rentabilidad disminuyan su ingreso.



De otra parte, tienen un reto gigantesco, y es mantener en edades avanzadas la mesada para el trabajador. Esa historia que “el pensionado tiene la responsabilidad financiera de su mesada” es de muy mal recibo entre los pensionados actuales o futuros. A nadie le va a gustar que al cumplir 70 u 80 años de edad, sea reducida su pensión. Pero a pesar de los retos planteados los fondos privados son y deben ser un jugador fundamental en nuestro sistema pensional. Así las cosas, no es conveniente acabar el sistema privado, ni mucho menos pensar en tomar el dinero de quienes han optado por afiliarse a un fondo privado, buscando usar dichos recursos como un instrumento de financiación de corto plazo para el Estado. Sería una medida populista y altamente inconveniente para el futuro de nuestros hijos.



Con respecto al sistema público, es una realidad la necesidad de una modificación estructural con el objeto que genere mucha más cobertura, es decir, que se puedan pensionar más personas, particularmente en la franja de la población de menores ingresos. Claramente es necesario analizar la sostenibilidad del sistema pensional, más cuando la expectativa de vida ha tenido crecimiento exponencial.



En resumen, el régimen público no resiste sostener todo el costo de las pensiones de la población y allí radica el reto de los fondos privados, ser una solución efectiva para aumentar la cantidad de pensionados por vejez en Colombia.