No paran de subir: expertos aseguran que los precios seguirán aumentando por la inflación

Tal parece que varios productos clave de la canasta familiar de los colombianos, así como otro tipo de bienes que importa el país, continuarán con precios elevados en los siguientes días.



En este mes de abril la variación de los precios o la inflación podrá reportar un incremento de 0,77 % y para todo el año el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerraría con una variación de 7,04%.



Ese estimativo es el que manifestaron 41 analistas económicos en la encuesta de expectativas que elabora el Banco de la República.



Para el cuarto mes del año, las consideraciones de los analistas señalan que la inflación seguirá mostrando cifras un poco altas. Dicen que, en promedio, la variación de los precios de la canasta familiar sin tener en cuenta el grupo de alimentos llegaría a 0,52%, pero si se incluyen subiría a 0,77%.



Con base en esas proyecciones, la inflación en lo corrido de los cuatro primeros meses del 2022 superaría el 5,0%, cifra que sobrepasa el nivel que había calculado el Banco de la República para todo el año.

Los cálculos de Fedesarrollo dan cuenta de que al finalizar este año la inflación pueda cerrar en una cifra inferior al 7%. Estima que pueda ser del 6,5%.

Como se recordará, a finales del año 2021, el Banco dijo que “a pesar de la multiplicidad de factores que han presionado la inflación al alza en el corto plazo, las expectativas de inflación a mediano y largo plazo permanecen cerca a la meta del 3 %”.



En el primer trimestre del 2022 la inflación en el país cerró en 4,36%, en tanto que en el último año, con corte en marzo, se ubicó en 8,53%, según cifras oficiales del Dane.



Dentro del grupo de los alimentos la papa, la yuca, el plátano y algunas frutas son los productos básicos que mayor variación de precios han reportado en el último año.



La papa subió 110%, la yuca 85%, el plátano 82% y la naranja, 40%, pero la carne y la leche no se quedan atrás. De acuerdo con el más reciente informe del Dane, la carne de pollo ha subido cerca del 26% y la leche 26,5%.

Sin embargo, en la práctica, los hogares de Cali perciben mayores incrementos.



Pero no solo los alimentos han subido de precios, otros bienes como los muebles y artículos para la casa, el vestuario y el transporte registran altos precios. Todo por cuenta del panorama internacional generado desde el año pasado por la crisis logística (escasez de contenedores), la inflación, los precios del petróleo y la volatilidad del dólar. A eso se sumó este año el conflicto bélico en Europa (la invasión de Rusia a Ucrania). El asunto es que esa situación no parece cambiar en el corto plazo, admitió el mismo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.

El jefe de la cartera de las finanzas públicas dijo recientemente que las distintas presiones internacionales seguirán pesando en abril para la inflación, pero hacia mayo se espera que los datos empiecen a descender. Todo dependerá de lo que siga ocurriendo en el marco externo.



Por ahora lo que ha hecho el Gobierno Nacional es empezar a subir las tasas de interés para hacer más costoso el dinero y de esa manera tratar de que los colombianos mermen sus gastos y el consumo.



En este momento la tasa de interés de referencia del Banco de la República ya va en 5 %, cuando seis meses atrás no llegaba al 2 %.



Sobre este tema, las estimaciones de los analistas para abril en materia de política monetaria es que el Banco de la República subiría otro punto porcentual su tasa de interés hasta llevarla al 6 %.



La economista Esperanza Ramírez se mostró un poco optimista y expresó que en el segundo semestre del año el panorama tenderá a mejorar, pues bajará la inflación y el dólar tenderá a moderarse. En la encuesta del Emisor los consultados dijeron que en abril se espera que el dólar cierre, en promedio, en $3.785.