Mujeres que aportan al desarrollo del Valle del Cauca

La agroindustria de la caña de azúcar, así como sectores público, de la construcción, la salud y de servicios, entre muchos otros, son gerenciados por mujeres que, gracias a su preparación profesional en distintas disciplinas, lograron escalar a cargos que, incluso, eran tradicionalmente ocupados por hombres.



“El alto nivel de compromiso, su tesón y la claridad en las metas que buscan resultados específicos, son algunas fortalezas que demuestran las mujeres en su desempeño laboral”, afirma Juan Carlos Ramírez Fierro, presidente de Acrip Valle (asociación de gestión humana). A continuación, una muestra del liderazgo femenino.

​

Serenidad en momentos de crisis

María Cristina Lesmes Duque

Secretaria de Salud Departamental

Cuando el Covid-19 tuvo sus picos más altos, la médica y magíster en salud pública vivió días muy difíciles. Recuerda que “no se diferenciaba el día de la noche, y no era posible ni desfallecer ni sentir cansancio, pues la vida de los vallecaucanos estaba en juego”.

De todos los medios de comunicación la solicitaban para que recomendara a la comunidad cómo cuidarse, cómo evolucionaba el mortal virus y por qué vacunarse.

Entonces, “aprendí que la serenidad era mi compañera ideal, y que a pesar de nuestras grandes y profundas diferencias, la vida es el bien más preciado”. Supo, además, de la generosidad de unos y del egoísmo de otros y su mayor lección, dice, fue aprender que juntos es más fácil.

Para la doctora María Cristina Lesmes Duque la clave del éxito está en encontrar en el interior de cada mujer la fortaleza para no dejarse vencer por los inconvenientes; tener su mirada puesta en el futuro hacia dónde quiere avanzar y reconocer sus capacidades para llegar.

Está segura de que “lo único que salva las mujeres es la educación, aprender un arte, cursar un nivel tecnológico o profesional; aprender bien y hacer su trabajo de la mejor manera. El resultado será la enorme satisfacción del logro y el inevitable reconocimiento del medio”, puntualiza la profesional.

Lo social está en la agenda del Siglo XXI

Ana Milena Lemos Paredes

Directora ejecutiva de la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla



“Lograr la armonización entre la generación de riqueza y el desarrollo social es clave hoy por hoy, y las mujeres que están en los cargos de dirección de empresas, fundaciones u organizaciones deben mirar lo social como lo que realmente significa hoy en el Siglo XXI. Esta es la manera de avanzar en la sostenibilidad de la sociedad”, expresa la también Presidenta de RedEAmérica (Red de Fundaciones empresariales de América Latina) de la que hacen parte ocho países, entre ellos Colombia.

De igual forma, Ana Milena Lemos Paredes destaca el rol de las mujeres en el avance del desarrollo social de la región, así como en el liderazgo de procesos de intervención social adecuado a todos los requerimientos que ha tenido el mismo sector privado, en materia de sostenibilidad y responsabilidad social.

Resalta también cómo desde las fundaciones empresariales, ese liderazgo social ha estado en cabeza de mujeres en el Valle que, de hecho, es uno de los departamentos que a nivel nacional tiene un mayor tejido de organizaciones de este tipo.

Precisamente, una de las de gran trayectoria es la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, con 65 años de compromiso con los territorios donde opera su principal aportante Riopaila Castilla.

“La Fundación ha logrado avanzar en iniciativas innovadoras de desarrollo para las poblaciones más vulnerables del departamento, a través de cadenas agroalimentarias, acceso a educación, promoción de derechos y fortalecimiento organizativo”, anota la abogada y miembro del Consejo Asesor de Empresability, una iniciativa iberoamericana de responsabilidad social.

Entre las funciones de la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla figura implementar prácticas que son referentes para el sector privado y que sirven para que ellos puedan también avanzar en sus propios procesos. Su función está, principalmente, enfocada en lograr que las poblaciones más vulnerables accedan a sus derechos y avancen en sus proyectos de desarrollo.

En cuanto a los diversos proyectos de la entidad, se encuentran las alianzas público privadas para mejorar las condiciones alimentarias de la población; el fortalecimiento de la institucionalidad pública local, con el propósito de que la misma responda a las expectativas ciudadanas; el apoyo a las escuelas de liderazgo de jóvenes y a las redes comunitarias para lograr un tejido social más

fuerte.

“Todo ello articulado en armonía para que los proyectos sean de interés para las empresas, las comunidades y la institución pública local”.

Liderazgo y solidaridad

Clara Luz Roldán González

Gobernadora del Valle del Cauca

Para la primera mujer en ocupar la dirección nacional de Coldeportes, y la segunda en llegar a la Gobernación del Valle por elección popular (luego de Dilian Francisca Toro), existen tres aspectos fundamentales sobre los cuales se basa el éxito en la vida: en primer lugar, el liderazgo que permite conocer las necesidades de otros y encontrar la manera de atenderlas.

En segundo lugar, “la solidaridad, pues los pequeños esfuerzos se traducen en grandes logros; compartir, escuchar y llevar bienestar a los demás transforma vidas. Y, en tercer lugar, nunca dejar la pasión, que es la chispa que nos mueve a realizar grandes obras”.

La Mandataria sostiene que “las mujeres tenemos algo especial que nos distingue, y es que siempre estamos pensando en qué hacer, en cómo resolver, en salir adelante”.

De otro lado, hace un llamado a “derribar el machismo que lleva a la discriminación de las mujeres en diferentes ámbitos; es una tarea en la que no se puede ceder. Por eso la importancia de que en el país se cumplan las leyes que garantizan la equidad de género y que de manera contundente se legisle en temas como la violencia contra la mujer.

Resalta, además, que “nuestro Plan de Desarrollo tiene un enfoque de género poderoso, a través del cual hemos asumido importantes compromisos para capacitar a mujeres, empoderarlas en su economía y para que ejerzan sus derechos políticos”.

La administradora de empresas y especialista en derecho laboral sostiene que buena parte de “nuestro gabinete tiene en los cargos de máximo nivel decisorio y en otros campos a mujeres: secretarias, gerentes de entidades departamentales, directoras y jefes de oficinas”.

La preparación profesional y el equilibrio son fundamentales

Alexandra Sofía Cañas Mejía

Gerente de Camacol Valle



Si bien las obras de construcción son lugares muy masculinizados, cada vez más la labor de las mujeres es bien recibida y ponderada por “nuestros empresarios”, explica la comunicadora social y periodista, especialista en Derecho Urbano.

Agrega que en Camacol vienen realizando un trabajo de cierre de estas brechas para continuar abriendo caminos y “ reconocer a nuestras obreras, maestras, llaveras, aseadoras, ingenieras, arquitectas, entre otros cargos, como pilares estratégicos de la actividad constructora, a través del Programa ‘Mujeres a la Par’, en el que buscamos su respeto y crecimiento laboral”.

Cada mañana, la Gerente de Camacol, desde hace 14 años, se levanta pensando en el nuevo desafío, “en lo que me espera para innovar ese día, en investigar nuevos casos o posibilidades. Incluso, tengo días en los cuales debo desaprender con humildad”. En su caso, opina que la base de una buena vida profesional está en la preparación profesional y el equilibrio. “Mi madre me dejó el mejor legado: el estudio. Consideraba que era lo mejor y lo único que me podía dar, y no se equivocó. Tuve la conciencia suficiente para aprovechar cada conocimiento que generosamente se me brindó para seguir alimentando mi deseo de aprender.

En cuanto al equilibrio, es lo que me hace fuerte, el que logro a través de Dios, de mi familia, de mis compañeros de trabajo y de la meditación diaria. No hay fórmulas mágicas en la vida laboral de una mujer, pero estas dos premisas son las que han funcionado para mí. Porque todo está en la mente, los obstáculos solo son fantasmas que cuando los empoderamos, ganan la partida de nuestras vidas profesionales y personales”, concluye la Gerente.

En las empresas se deben renovar los perfiles

Pilar Rodríguez Caicedo

Gerente General de Gases de

Occidente, GdO.

“Las mujeres tienen una inmensa capacidad de enriquecer las conversaciones, aportando enfoques y soluciones alternativas. Adicionalmente, el liderazgo femenino es esencial para fomentar una cultura inclusiva y asegurar modelos a seguir para las jóvenes, pues si ven líderes exitosas, se sentirán más motivadas a seguir una carrera”, enfatiza esta ingeniera civil, con 24 años de trayectoria en sectores de infraestructura y transporte.

Pero, afirma que existe un círculo vicioso que hay que romper, pues

“frecuentemente las empresas argumentan no encontrar candidatos mujeres para cargos directivos con los perfiles y experiencia requerida, mientras que las mujeres reclaman oportunidades para obtener dicha experiencia. Esto es particularmente cierto en sectores tradicionalmente liderados por hombres. Por lo que las empresas deben renovar los perfiles y relajar el ajuste perfecto de estos con candidatos, en pro de obtener los beneficios que trae la diversidad de todo tipo y a todo nivel”.

Menciona que ciertas tareas, como las del hogar y el cuidado de familiares no debe recaer solo en las mujeres, para que puedan acceder igualitariamente a carreras profesionales. “Debemos buscar un equilibrio entre lo personal y laboral, pues nosotras mismas decidimos invertir más en nuestra trayectoria personal y no en la profesional”.

Rodríguez asegura que “estamos en una coyuntura en la que hay desafíos sociales, ambientales, políticos, económicos y de sostenibilidad como nunca, y para sortearlos exitosamente, es necesario pensar y actuar diferente. De ahí la necesidad de contar con un equipo humano diverso en todos los sentidos: de género, estrato social, raza, religión, nacionalidades, etcétera, porque esto trae beneficios indiscutibles a las entidades.

“Creamos en nuestro poder”

Tania Marcela Guapacha

Gerente General del Ingenio Pichichí

La educación y el desarrollo de habilidades son claves para avanzar en la vida profesional. Pero también debe darse un enfoque diferente en la educación sobre la perspectiva de género, porque algunas barreras se deben a factores sociales y culturales.

Así lo advierte la primera mujer en ocupar la gerencia de un ingenio azucarero, quien sugiere que hay que atreverse, pese a los obstáculos, “visualizarnos y fijarnos metas; buscar el camino para lograr nuestros objetivos, reinventarnos y crear nuevas rutas para llegar a donde queremos, creyendo en nuestro poder, en nuestra magia y creatividad”. Para ella, la representación femenina en altos cargos es un mensaje que impacta el empoderamiento de las mujeres, quienes pueden pensar: “ella también lo pudo hacer, es decir, que yo también puedo llegar”, y no llegar solo a reproducir modelos o liderazgos ya instaurados, sino con una visión diferente enfocada a un desarrollo participativo.

Entonces es una ‘revolución’ que invita a hacer las cosas de otra forma, pues nuestra creatividad potencia procesos y resuelve problemas de un modo diferente a como se ha venido respondiendo”.

Otro aspecto importante, señala, es la sororidad, la empatía y la representatividad, “pues nos permite mostrar a otras mujeres el camino liderado desde nuestra autenticidad”.

Mujeres en el gremio azucarero

Claudia Calero

Presidenta de Asocaña



Esta ingeniera sanitaria está convencida de que si hay acceso a la educación, al trabajo y a los derechos sin distinción de ningún tipo, se puede hablar de una sociedad con menos brechas.

“No se trata de priorizar la condición de ser mujer, sino de que tengamos las mismas posibilidades de ser seleccionadas para un cargo específico, Con las mujeres se aumentan las posibilidades de construir un futuro más sostenible y equitativo para todos, pues tenemos atributos que hacen la diferencia, como son alta sensibilidad, escucha, empatía, la posibilidad de hacer múltiples tareas a la vez, así como la fortaleza de persistir y resistir.

Estas ventajas las canalizamos para el cumplimiento de objetivos y en los entornos laborales”.

De acuerdo con la Presidenta del gremio azucarero, “ se ha demostrado que las organizaciones tienen una mejor gestión de equipos de trabajo, resolución de problemas, empatía y cooperación.

Calero sucedió María Eugenia Lloreda Piedrahita, primera mujer presidenta de Asocaña, de la que hacen parte 12 ingenios de la región y un alto número de cultivadores de caña de azúcar.

Sin duda, se trata de un sector en el que las mujeres ocupan cada vez más cargos de liderazgo.