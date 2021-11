Menos velitas se encenderían este año en la noche del 7 de diciembre, ¿por qué?

La tradicional celebración de la noche de las velitas, 7 de diciembre, podrá verse empañada por la caída en la producción de parafina, insumo clave para su fabricación.



En consecuencia, el precio de las velas podrá mostrar un aumento de hasta el ciento por ciento y seguramente muchas familias ya no podrán comprar la misma cantidad que usaban para celebrar el inicio de la Navidad.



Yohanna Ávila Tinoco, gerente de la Cooperativa Multiactiva Nacional de Fabricantes de Velas y Velones, Coopfanalvelas, dijo que entre las razones que explican la caída de la producción de parafina está el impacto que causó la pandemia, pues la mayor fabricante de la materia prima, PetroChina, redujo sus operaciones. En el caso de Colombia, el productor es Ecopetrol, compañía que mermó su actividad por mantenimiento en sus equipos.



Vale la pena señalar que en algunos municipios del país la noche de las velitas también la celebran el 8 de diciembre.

Yohanna Ávila Tinoco, gerente de la Cooperativa Multiactiva Nacional de Fabricantes de Velas y Velones, Coopfanalvelas. Foto: Especial para El País

Estamos a menos de un mes para la noche de las velitas, ¿cuál es el consumo nacional en esa jornada?

El país consume normalmente 2.000 toneladas de parafina al mes, pero para los meses de septiembre, octubre y noviembre, que ya es temporada alta este consumo se eleva a 3.000 toneladas de parafina por mes. Siempre hemos dicho que ese día se prenden en promedio 150 millones de velas, pero puede llegar hasta los 250 millones de velas durante esa celebración.



¿Hay crisis en este subsector?

​Sí, incluso vamos a tener una escasez de velas para el mes de diciembre, por que llevamos más o menos 3 meses de desabastecimiento de parafina, que es el producto esencial para la fabricación de las velitas.

Además, a nivel mundial también hay escasez de parafina, la refinería más grande del mundo es PetroChina Company y desde el segundo trimestre de este año no ha sacado la producción suficiente, esto ha hecho que el producto de la parafina importada suba un 120%.

¿Qué produjo este desabastecimiento?

En el caso colombiano, Ecopetrol salió a un mantenimiento programado a finales del mes de agosto y nos informaron que encendían la refinería el 5 de octubre, pero tuvieron inconvenientes para encenderla.



Normalmente cuando esta empresa salía a mantenimiento programado, el gremio importaba la parafina de China y de otros países, pero este año con la crisis de los contenedores se nos elevaron los costos.



Traíamos un contenedor que valía US$1.400 a comienzos del año pasado y en este momento está costando US$14.000.



A todo ello se suma la demora en los tiempos de importación, normalmente se demoraba 45 días, pero ahora se está demorando 75 días.



¿Cuál fue el impacto económico en temas de importación de este insumo?

Alto, la demora en tiempos de entrega, la escasez de contenedores y el aumento de la inflación a nivel mundial ha generado que el costo de la parafina importada aumente en un 120% ya que se ha vuelto muy difícil conseguir un sustituto.

Antes de pandemia se vendían alrededor de $15.000 millones mensuales en velas y velones en el país, ahora la reducción es a la mitad, aproximadamente. Yohanna Ávila, gerente de Coopfanalvelas.

¿Qué ha sucedido con las fábricas pequeñas?

Algunas se quedaron sin insumos, en este gremio existe un grupo amplio de fábricas pequeñas que no tiene la disponibilidad de recursos para traer la parafina importada, ya que se debe tener el dinero dos meses y medio antes, además corren el riesgo que cuando llegue la parafina acá este al doble del precio.



¿Cuántos empleos genera este subsector de la economía?

En Colombia existen aproximadamente 2.000 fábricas entre pequeñas, medianas y grandes, estas generan aproximadamente 14.000 empleos.

En Coopfanalvelas tenemos 80 fábricas afiliadas a nivel nacional que generan 3.000 empleos directos, pero también existen empleos indirectos como por ejemplo los fabricantes artesanales que producen velas desde sus casas, usando moldes de PVC y su principal venta es el barrio o sitios aledaños y emplean generalmente a familiares.



¿Con todo lo que está pasando va a aumentar el precio de las velas en diciembre?

Sí. La verdad no sabíamos si el mercado va a asimilar un incremento tan fuerte, por ejemplo, la velita que usted conseguía el año pasado en $1.000 ahora le va a costar $2.000, es un incremento del ciento por ciento.



La parafina producida por Ecopetrol subió un 50%.

Con el aumento en precios y la escasez a la que se enfrenta el sector, ¿es posible cumplir con la demanda de velas para diciembre?

No. En este momento y con el faltante que tenemos es imposible llegar al ciento por ciento de la producción para cubrir la demanda durante la noche de las velitas.



¿En condiciones normales de mercado, cuánto factura el negocio de las velas en el país?

Este es un mercado de entre $150.000 millones y $180.000 millones al año en ventas, pero en este 2021 vamos a dejar de vender más de la mitad, creemos que podemos llegar a unos $80.000 millones.



¿Así las cosas es posible que miles de colombianos se queden sin velas la noche del 7 de diciembre?

Sí. Es posible que exista un grupo de colombianos que se queden sin encender velas, especialmente aquellos que dejan sus compras para lo último, aunque esperamos que aquellos que compran dos o tres paquetes consuman solo uno esa noche.



¿Con todo lo que está pasando existe una luz para solucionar la crisis?

No todo es oscuridad, Ecopetrol ya encendió la planta y esperamos llegar al 50% ó 60% de la producción de velas, esto quiere decir que esperamos poner en el mercado un aproximado de unas 80 millones de velas.



Es una cifra alentadora ya que si Ecopetrol no arrancaba con la producción, nosotros teníamos un estimado de 40 millones de velas que iban a estar en el mercado para el mes de diciembre.

¿Tiene fe que se logrará?

Sí lo lograremos, ya con la planta de Ecopetrol funcionando las velitas estarán en el mercado.



Además, la vela más común, que es la pequeña, conocida como vela farol o vela de combate, en este momento casi no la estamos produciendo, sin embargo estará presente en el mercado, ya que algunas pequeñas fábricas empezaron a producirlas desde el mes de junio, que es cuando empieza la temporada para ellas, son pequeños productores que al mes emplean de 70 a 100 kilos de parafina de manera artesanal.



Y como ya se lo dije, en este momento las fábricas están enfocadas en producir una vela un poco más grande para cubrir los almacenes de cadena primero, ya que los contratos con ellos son altos y eso beneficia a los productores.