Los planes de Infivalle para ser el gran banco del Pacífico colombiano

El año 2022 comenzó con pie derecho para el Instituto Financiero de Desarrollo del Valle del Cauca, Infivalle. Por cuarto año consecutivo le fue otorgada la calificación Triple A por parte de la firma ‘Value and Risk Rating’ y adicionalmente el gerente fue ratificado en la Presidencia de los ‘infis’ en todo el país.



La calificación denota que el manejo de sus estados financieros es óptimo y que es una institución confiable en el otorgamiento de créditos para los municipios y las entidades descentralizadas.



Quien está al frente del organismo es el ingeniero industrial Giovanni Ramírez Cabrera.



¿En qué beneficia a la región y a Infivalle la calificación triple A?



Es muy importante la calificación que otorgó ‘Value and Risk Rating’ porque el departamento conserva una de las categorías que muchos de los municipios o departamentos aspiran.



Dicha calificación representa solidez en cuanto al manejo de la entidad, buena salud en sus estados financieros y gran actividad patrimonial.

El instituto tiene la más alta calificación en grado de inversión y no se va a ver afectado si en algún momento hay cambios en la entidad o en la economía del país.



Igualmente, tenemos la calificación BRR1+ que indica que la entidad cuenta con la más alta capacidad para el pago de las obligaciones en los plazos pactados.



¿En pocas palabras qué quiere decir cada calificación?



Se lo puedo resumir de la siguiente manera: la Triple A es una calificación de largo plazo y es la máxima nota que se tiene en grado de inversión y la BRR1+ es una calificación de corto plazo e indica gran capacidad para el pago de obligaciones.



¿Qué significa para las entidades descentralizadas y los municipios que el instituto cuente con esas calificaciones?



Que pueden depositar con seguridad sus recursos en Infivalle. Manejamos pago de proveedores, nómina y administración de recursos para proyectos, entre otros.



En otras palabras, la Triple A permite que nos comportemos como un banco.



Para la parte de otorgamiento de créditos tenemos un apalancamiento mayor porque podemos trabajar con tasas más competitivas que las del mercado, podemos, incluso, bajar las tasas porque empezamos a captar más volumen de recursos por la confianza que inspiran las calificaciones.



¿Infivalle también atiende hospitales?



Así es. Recientemente le otorgamos un crédito al Hospital Universitario del Valle por $24.000 millones que sirvió para la adquisición de equipos.

Lo mismo hemos hecho con otros hospitales, como el Isaías Duarte Cancino, el Mario Correa Rengifo y las ESE’s. Durante la pandemia Infivalle fue clave para la red pública hospitalaria.

Giovanni Ramírez, gerente de Infivalle. Archivo de El País

¿Infivalle presta directamente o lo hace a través de la banca comercial de la ciudad?



Nosotros hacemos crédito directo y lo otorgamos a través del municipio o a través de la entidad descentralizada con garantías reales y esas garantías reales son rentas de los municipios o rentas de las entidades descentralizadas.



¿Cali también es susceptible de créditos de Infivalle?



Sí, también, nosotros a Cali le hemos manejado recursos, el municipio no ha hecho ningún crédito aún, pero si tiene el cupo abierto en Infivalle.



¿Cuál es su gran apuesta en este año 2022?



Fortalecer la expansión del instituto hacia el pacífico colombiano, queremos llegar con más fuerza a Cauca, Nariño, Chocó.



Este año estamos creciendo en el área de gestión integral de proyectos, una sección que está para formular y estructurar proyectos para los municipios tanto del Valle como de la región pacífico. A todo ello se suman más retos.



¿Cuáles son?



El primero es la actualización tecnológica para fortalecer los temas de ciberseguridad y seguridad de la información, como lo exige la Superfinanciera.



De igual manera, nos certificaremos en la norma ISO 27.000 que precisamente se refiere al tema de seguridad de la información.

La idea es agilizar los procesos y hacerlos en línea para que alcaldes y gerentes de las empresas que son clientes nuestros puedan ver en su celular saldos, puedan mover cuentas y hacer sus retiros sin necesidad de trabajar en papel.



Otro reto es empoderar el fondo de fortalecimiento institucional que fue destacado por la firma calificadora y que respalda la ejecución de proyectos para el crecimiento de Infivalle.



Un siguiente desafío es la capitalización de Infivalle. Estamos trabajando en una ordenanza en la que analizamos la viabilidad para que el departamento pueda hacer la capitalización. De esa manera podemos generar operaciones de volúmenes mayores.

"Estamos buscando darle vida a una banca de desarrollo que apoye con todo

a la región pacífico, a Cauca, a Nariño

y al Chocó, pero sin afectar el posicionamiento de la marca actual

que tiene Infivalle": Giovanny Ramírez Cabrera, gerente de Infivalle.

¿A propósito de eso, transformarse en una banca de desarrollo regional para que integre el pacífico colombiano, implicaría que la entidad se convierta en el Instituto Financiero del Pacífico?



Eso lo hemos venido trabajando desde el 2018, pero nos asaltan algunas dudas. Cuando nosotros nombramos Infivalle y el gobernador de otro departamento de la región pacífico habla de Infivalle piensa que no le corresponde ni le compete.



Nosotros tenemos la marca Infivalle Pacífico para los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó. Infivalle Pacífico ya lo tenemos posicionado, pero no hemos cambiado los estatutos.



El otro punto de vista es que Infivalle es una marca que viene con una trayectoria y un posicionamiento importante en el departamento. Estamos registrados y además certificados a escala nacional.



Pero como le digo, tenemos una ambigüedad en el tema del nombre.

Si lo cambiamos tendríamos implicaciones en materia de efectos comerciales y de posicionamiento que hoy tiene el instituto.

Estamos tratando de llegar a un punto de convergencia donde siga siendo Infivalle, pero que de alguna forma el impacto comercial se vea reflejado en toda la región pacífica.



Eso lo estamos analizando y si se aprueba vendrán cambios de estatutos y cambios en manuales de funciones y procedimientos.



¿Entonces sigue Infivalle, pero constituirían un Infivalle Pacífico?



No, queda en uno solo: Infivalle. La idea es no afectar la marca comercial, lo que ha construido el instituto desde hace 50 años. Lo que se está buscando es darle vida a una banca de desarrollo para el pacífico colombiano sin afectar el posicionamiento de la marca actual, Infivalle.



Por segundo período consecutivo usted repite como presidente de Asoinfis, lo que quiere decir que los líderes de los demás institutos respaldan sus gestión. ¿Lo ve importante para el Valle?



Es importante para el departamento porque demuestra el liderazgo que representa. El hecho de ser reelegido tiene una connotación importante, ya que ven la pujanza que ha tenido el departamento.



La Gobernadora ha sido clave porque en la época de pandemia, que era tan difícil comunicarse con el Gobierno Nacional por la situación que se presentaba, ella hizo la interacción entre todos los ‘infis’ y ayudó para que todos nos acercáramos al Gobierno Nacional, eso fue un punto valioso.



Desde el punto de vista de la gestión, Infivalle ha tenido un liderazgo en el área de riesgo, nosotros capacitamos también a los otros ‘infis’ en ese tema y en las estrategias que se plantearon en esta presidencia para unir más a los institutos con el fin de que cada uno tenga una especialidad.



Los ‘infis’ intercambiaron todos sus productos bandera y fueron aplicándolos en las regiones, lo que generó muy buenos resultados.

Logramos que el Gobierno Nacional nos incluyeran en los decretos modificatorios que vienen para que tengamos mayor participación en la reactivación económica. Eso también fue muy importante a la hora de la elección porque denota confianza de todos en Infivalle sobre el manejo que hemos hecho.



¿Cuánto tiempo lleva al frente de Infivalle?



Le cuento que esta es la tercera vez que soy gerente de Infivalle.

La primera fue en el 2013. En ese período de gestión logré conseguir por primera vez la calificación doble A. Luego le conseguí la vigilancia, que fue en el 2015. En el 2016 logramos la certificación ISO y luego obtuvimos la calificación Triple A por primera vez.



En ese año me fui a trabajar al Hospital Universitario y regresé a Infivalle en marzo de 2018. Desde ese año estoy nuevamente acá.



¿A finales del año pasado Infivalle celebró 50 años de existencia. Cómo está su patrimonio y cómo celebraron el cumpleaños?



Pues le cuento que en cinco décadas de servicio ininterrumpido, Infivalle cuenta con un patrimonio que asciende a los $145.000 millones, tiene activos que suman los $385.000 millones y una cartera sana por $150.000 millones.



La verdad es que me siento muy agradecido con la Gobernadora, con la Junta Directiva y los funcionarios que nos han dado la oportunidad de hacer un trabajo en equipo, de que nuestra entidad sea pionera en el fomento y desarrollo, de los 42 municipios y de las entidades descentralizadas.



Con los créditos otorgados por el instituto han sido ejecutadas innumerables obras de infraestructura, construcción y dotación de instituciones educativas, de salud, vivienda de interés social y obras de saneamiento básico, que sin lugar a dudas han contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de los vallecaucanos y del suroccidente del país. Como se lo dije, la entidad ha sido fundamental para el apoyo de los municipios, pero en época de pandemia, Infivalle le dio la mano al sector de la salud.