Las estrategias para impulsar el turismo en el Pacífico

Erika Mantilla

Alrededor de $43.000 millones se invertirán en los departamentos de la región Pacífico para consolidar el turismo. El proyecto, que ya está en marcha, surgió de la RAP Pacífico que planeó, formuló y ahora ejecutará la iniciativa que busca fortalecer a los prestadores de servicios con diferentes estrategias.



Camilo Lloreda, gerente de la RAP Pacífico, explicó que esta iniciativa, que será presentada mañana, tendrá 5060 beneficiarios y servirá para potencializar los activos culturales.



En 2019 se encontraban activos 3.877 prestadores de servicios turísticos en la región, 33,59% más que en el año 2018, los cuales representan el 11,14% del total del país.

Asimismo, el año pasado llegaron 562.836 pasajeros aéreos internacionales a estos cuatro departamentos en vuelos regulares, cifra 8,16% más alta que en el 2018.

¿Qué es la RAP Pacífico?



Es la Región Administrativa del Pacífico, RAP Pacífico, funcionamos como un esquema asociativo de carácter público que integra a 4 departamentos (Nariño, Cauca, Valle y Chocó). Tenemos patrimonio propio, personería jurídica y hacemos planificación del territorio, somos como el Departamento Nacional de Planeación de la región, pero con un atributo un poco más allá y es que no solo planificamos sino que formulamos y ejecutamos proyectos.



Todas las actuaciones que tiene están enmarcadas en un proceso que viene desde el 2018 con el Plan Nacional de Desarrollo. Somos la única región que tiene un capítulo en este plan y eso facilitó el entendimiento de lo que necesitaba el territorio con el Gobierno. De allí salieron programas y proyectos.

Camilo Lloreda, gerente de RAP Pacífico. Foto: Especial para El País

¿De dónde surge el proyecto de consolidación del destino turístico del Pacífico?



El año pasado hicimos una cumbre de gobernadores en Buenaventura, luego se hicieron mesas sectoriales con los ministerios en diferentes áreas, infraestructura, educación, cultura y turismo y de esas mesas salieron, más allá de los proyectos, la hoja de ruta para concretarlos, y de la mesa de cultura y turismo salió la necesidad de tener un proyecto encaminado a fortalecer los activos culturales de la región.



Los 4 departamentos tienen muchos activos culturales, pero esto no es suficiente, y la idea es que el turismo nos permita visibilizar esos activos culturales y enviar un mensaje del tipo de turismo que queremos mostrarle al país y al mundo.



¿En qué consiste el proyecto y cuándo arrancan?

El propósito es consolidar el destino de la región Pacífico, a partir del fortalecimiento de sus activos culturales y naturales. Tiene cuatro componentes: el fortalecimiento de los instrumentos de planificación para la región Pacífico; ampliar las capacidades de los prestadores de servicios. Por ejemplo, en temas como inglés básico; el tercer componente es consolidar la región como un destino turístico nacional e internacional, ahí desarrollaremos la marca de la Región Pacífico, y el cuarto componente es incrementar la apropiación de las nuevas tecnologías para contar una narrativa y enfocarse en lo que busca la gente.



¿Con qué recursos se financia el proyecto?

Esta propuesta se presentó para su financiación al Sistema General de Regalías y en diciembre se aprobó por parte del Ocad de la región Pacífico, de manera que los cuatro departamentos aportaron recursos. La etapa precontractual comenzó a principios del año, antes de la pandemia.



Este es el único macroproyecto regional, en términos de cultura y de turismo, que está operando en el país. Hay que resaltar que son los cuatro departamentos los que planeamos, formulamos y vamos a ejecutar.



El proyecto tiene un valor de $42.979 millones, que son dineros de las regiones, y un aporte de $1500 millones de Mincultura. Serán 42 municipios los beneficiados.



¿En qué etapa van?

De los cuatro componentes, ya hicimos la hoja de ruta, la parte de planificación y ahora estamos trabajando en el fortalecimiento de la gestión del destino y la oferta.



Hasta hace una semana tuvimos abierta una convocatoria entre los 42 municipios beneficiados para el proceso de certificación de la región.

Hasta ahora fueron seleccionados cinco municipios y estamos mirando si ampliamos el cupo. Lo que pasa es no todas las poblaciones están preparados para certificarse y ese proceso no es tan barato.



¿Qué metas hay para atraer turistas?

La pandemia le ha pegado durísimo al turismo en el mundo y, por más que la gente pueda movilizarse, muchos están temerosos. Por eso la primera fuente de visitantes hacia el Pacífico serán los nacionales, este es un tema es de largo aliento. Lo que queremos es que teniendo la capacitación, el fortalecimientos de los prestadores de servicios, las herramientas tecnológicas, la promoción, la región tendrá recursos hacia futuro para atraer más personas y para ello necesitamos estar preparados, con un entendimiento de lo que se quiere mostrar como región.



¿Y qué es eso se que quiere mostrar?

La cultura es lo más importante porque es la narrativa que tenemos que contar, el turismo no es nada sino hay una narrativa detrás. Por ejemplo, nos pegamos a un programa nacional que lleva más de 15 años que son las escuelas taller, de estas hay en Cali, Popayán, Buenaventura, en muchas otras ciudades. Por ejemplo, Guapi es potencia en música y hacen las mejores marimbas, entonces la idea es tener una escuela taller de este tipo, a partir de las familias que por tradición lo hacen.



Vamos a fortalecer a estas personas en ese conocimiento ancestral y multiplicarlo, no con grandes infraestructuras sino que desde su misma casa o taller crear puntos de encuentros para este trabajo y para el turismo. Asimismo, teniendo en cuenta que Cali es una ciudad región, es la que más vuelos tiene y todos pasan por acá antes de ir a otros destinos, vamos a tener un centro de experiencia. Es un lugar en la que se pueden conocer esos activos culturales que ofrecen los departamentos, haciendo uso de tecnologías como la realidad virtual para que los turistas sepan, por ejemplo, cómo es vivir la experiencia del avistamiento de ballenas.



¿En qué aspectos se enfocará la promoción del Pacífico?

Serán cuatro productos: Paraísos naturales con la oferta de la región costera que integra a los principales destinos de Nuquí, Bahía Solano, Buenaventura, Guapi y Tumaco en propuestas de avistamiento de ballenas, disfrute del turismo de sol y playa en entornos de alto valor natural y avistamiento de avifauna; expresiones de la diversidad cultural; red de turismo religioso y caminos andinos – Naturaleza, aventura y vida. Aquí la propuesta de integración de productos regionales de las zonas andinas y de valles inter-andinos de la Región Pacífico.

