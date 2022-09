Las críticas de las industrias creativas a la reforma tributaria del Gobierno Petro

Representantes de las industrias creativas reunidos en el Congreso de Confecámaras 2022, ‘Empresas por una Colombia Próspera y Sostenible’, destacaron la importancia que tienen para el desarrollo del país, y llamaron la atención sobre aspectos que consideran relevantes para que el sector continúe por la senda del crecimiento.



La productora y guionista de cine y televisión colombiana, Clara María Ochoa, destacó que el país se encuentra actualmente posicionando en la industria como un referente, no solo por sus paisajes y locaciones, sino por el desarrollo que la actividad técnica y profesional ha tenido en los últimos años, especialmente promovida gracias a la devolución del 30% de la inversión que realizan en el país.



Hizo un llamado sobre el riesgo que enfrentan por el proyecto de reforma tributaria.



Lea aquí: Pese a la inflación, confianza de los consumidores sigue creciendo en Cali y el país



“El atractivo principal es que se les devuelve el 30% de su inversión en el país. Hay al menos unas 15 producciones funcionando en Colombia.

Están grabando en todas partes. El temor nuestro es que nos van a acabar con todo, pero estamos trabajando para que no nos quiten estos beneficios, porque si no las productoras se van a ir a otro país” puntualizó.



Por su parte, la directora de Ocesa Colombia, Luz Ángela Castro, destacó la importancia del sector de eventos en el impulso de otras industrias y la generación de empleo, que quizá no se está viendo representado en el PIB.



“Cuando uno trae un concierto de un artista como Madonna, significó un 99% de ocupación hotelera. En este tipo de puestas de escena, si bien el artista es el corazón, el gran ganador son las ciudades que lo acogen.

Vendemos felicidad, pero tiene un valor doble, con el empleo que se genera”, dijo.