"La propuesta de Petro de abrir matadores municipales es viable": Presidente de Fedegán

El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, dijo que la propuesta del presidente Gustavo Petro, de abrir los mataderos municipales para que atiendan la demanda local, es viable, porque “todo matadero municipal que cumpla con unas condiciones mínimas, tiene que atender el mercado local”.



Para Lafaurie, “es una propuesta que está, dentro de otras cosas, consagrada en las normas. Hoy en día las plantas de sacrificio municipales perfectamente pueden atender el mercado local, lo que se llama auto consumo. Lo que no puede hacer una planta pequeña, un matadero municipal es vender carne en Barranquilla, salvo que cumpla una serie de exigencias para que la carne que llegue a Barranquilla llegue en condiciones de inocuidad propia, para que no haya un problema de salud pública”.



Reiteró que esa postura del presidente Petro es absolutamente posible. “Hoy hay muchas plantas de carácter municipal que están atendiendo el mercado interno”.



Sobre cómo califica los primeros 100 días del gobierno, Lafaurie dijo: “Hay un dicho ganadero que dice que ‘la gente habla de la feria de acuerdo a cómo le va en ella’. A nosotros nos ha ido bien; hemos tenido un buen entendimiento; el Gobierno llamó al diálogo y a la reflexión y hemos estado en ese escenario. Yo por lo pronto, como presidente de Fedegán no tengo quejas del Gobierno”.



En cuanto al precio de la carne, dijo que “en Argentina ha subido en un 107 %, en Colombia un 23 % desde noviembre del año pasado a la fecha. Busque usted los datos del DANE, que no mienten, mientras que el ganado bajó en junio, julio, agosto y septiembre, sigue subiendo el precio de la carne. ¿Es culpa de los ganaderos o es culpa de una intermediación ociosa que lo que hace es formar precios en contra del consumidor colombiano?”.



“No cabe duda de que hay una especulación en el precio de la carne y un intermediario que no agrega valor”, terminó diciendo.