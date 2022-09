La Ocde le da su visto bueno a la reforma tributaria del Gobierno de Petro

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) publicó un informe en el que analiza la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro que busca $25 billones en 2023.



De acuerdo con el informe de la organización de las buenas prácticas, que fue recogido por el Ministerio de Hacienda, la reforma es necesaria para cumplir con la sostenibilidad fiscal y promover un gasto de capital que contribuya a cerrar las brechas sociales y regionales que tiene Colombia.



“Coincidimos plenamente con el objetivo de la reforma de reducir la desigualdad y la pobreza, mejorar la progresividad y eficiencia del sistema impositivo y aumentar la carga impositiva a productos poco saludables o negativos para el medio ambiente”, dice el Departamento de Economía, Centro de Políticas Tributarias y del Centro de Desarrollo de la Ocde.



También coincide con la postura del gobierno de que el recaudo actual es insuficiente para satisfacer los proyectos que buscará impulsar Petro sobre políticas sociales y educativas.



El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, reaccionó al informe del club de las buenas prácticas y destacó que la Ocde apoye la tributaria, lo cual calificó como una buena señal. “Me siento muy optimista de que estemos dando un paso en esa dirección, ya que la Ocde respalda aspectos como la progresividad y la eliminación de muchos beneficios con énfasis especial en personas naturales de altos ingresos”, agregó.



Sobre los posibles efectos negativos que tendía el articulado en la inversión extranjera, el ministro Ocampo negó que hubiera un estudio que demostrara esto y que, por el contrario, la inversión desde el exterior ha venido incrementando.



"Nadie ha demostrado que la inversión se vaya a ver afectada. Hasta ahora no he visto ningún análisis concreto que lo muestre. La preocupación específica es sobre los dividendos que es lo que hay un acuerdo para ver qué se hace para incluir las opiniones del sector empresarial. No hay ninguna señal que muestre que la inversión se esté deprimiendo en Colombia", aseguró Ocampo.



La Ocde dice que las propuestas relacionadas con el impuesto de renta para las personas naturales y para las empresas son bienvenidas, al igual que la limitación de las exenciones y tratamientos para algunas industrias, pensionados y usuarios de zonas francas, así como los cambios sobre los impuestos al plástico y a los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas.

Minhacienda ajustará impuesto a los dividendos

Luego de sostener una nueva reunión con los coordinadores y ponentes de las comisiones terceras del Congreso de la República, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, confirmó que sí se modificará la propuesta sobre los dividendos.



"Estamos de acuerdo en el Gobierno en hacer un ajuste para que la carga total de doble tributación no sea muy alta. Hay mecanismos que faltan por discutir, pero a comienzos de la próxima semana vamos a hacer el anuncio específico", dijo el ministro Ocampo.



De acuerdo con el articulado, el Gobierno proponía cambiar la tarifa de 10% para los dividendos por las tarifas marginales de la tabla general que van desde 0% hasta 39% para aquellos en el tramo de ingresos más altos.



El gobierno también se siente confiado de la aprobación de buena parte de la reforma, teniendo en cuenta los recientes apoyos del Partido Conservador, el Partido de la U, y del Partido Liberal en las próximas horas.



Incluso dijo que, en su reunión de esta mañana con la bancada del Centro Democrático, que es partido de oposición, encontró que hubo coincidencias en la necesidad de que haya una tributaria y en algunos de los puntos del articulado.



"La reunión que tuve esta mañana de dos horas con los parlamentarios del Centro Democrático nos demuestra que, aunque van a tener visiones distintas en algunos artículos, también están de acuerdo con que pueda haber reforma y que muchos puntos que estamos proponiendo van en la dirección correcta", aseguró Ocampo.