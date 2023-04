Inflación llegaría a 13,27 en marzo y los precios de los alimentos empezarían a ceder

Desde septiembre de 2021 inició un ciclo de aumentos de tasas que no tenía precedentes en la política monetaria colombiana del siglo XXI. El Banco de la República pasó de una tasa de 1,75% a una de 13%, la cual fijó la semana pasada. Aún con la política contractiva que ha implementado el Emisor, la tasa y la inflación se han venido comportando casi que de manera directamente proporcional. Hoy la inflación se ubica en 13,28%, 28 puntos básicos encima de la tasa, lo que afecta el consumo de los hogares.



Sin embargo, tanto el Emisor como expertos prevén que se alcance al techo del aumento de precios y que para marzo este empiece a ceder. De hecho, las entidades encuestadas por Citibank esperan que el IPC se ubique, en promedio, en 13,27% anual en el tercer mes del año. Aunque solo sería una reducción de un punto básico respecto a febrero, expertos prevén que esa variación iniciaría el fin del ciclo alcista.



Los expertos indican que este comportamiento se explicaría principalmente por una reducción consecutiva en el IPC de alimentos en los últimos dos meses; pasando de una variación de 27,8% en diciembre de 2022 a 24,1% en febrero de 2023. Así lo afirmó, José Ignacio López, director de Investigaciones económicas de Corficolombiana.



"Lo que esperamos es que la inflación de alimentos empiece a ceder como resultado de una corrección de los precios de los insumos, en particular fertilizantes, y una leve mejoría en las condiciones climáticas", dijo. No obstante, en el corto plazo, esto no significaría una reactivación de un dinamismo económico. "Por ahora, vemos una economía con síntomas de desaceleración. Los hogares están recortando gastos en varios rubros en respuesta a mayores tasas de interés y una caída en la confianza como resultado de la incertidumbre económica de este año", agregó. Cabe resaltar que la proyección de inflación que hace Corficolombiana está por debajo del promedio, con 13,21%.



Por el contrario, Alianza considera que la inflación se puede acelerar en marzo con un nivel de 13,40%. Sin embargo, esperan que en este mes terminen los incrementos y empiece a ceder. "Esperamos que de ahí en adelante se dé un periodo de estabilización, para posteriormente poder evidenciar recortes. Nuestra expectativa es que cerremos el año cerca de una inflación de 9%. Para el mes de marzo fueron clave los sectores de vivienda y transporte", explicó David Cubides, analista de la entidad.



Y es que precisamente el rubro de vivienda habría sido importante en las presiones alcistas, pues se ha venido presentando un incremento de costos de producción para el sector, lo que ha influenciado en la baja de la oferta de vivienda, así como la influencia de la indexación de arriendos. El transporte, y en especial la división de tiquetes aéreos, significó costos importantes. Destinos importantes para el turismo nacional como San Andrés, presentaron un aumento de precio en sus tiquetes de hasta 46%.



Esto lo explicó Carolina Monzón, gerente de Investigaciones económicas de Itaú, quien añadió que "el componente de alimentos podría bordear 1,5%, moderándose ligeramente frente a la lectura anterior, pero todavía con un aporte significativo. Por su parte, restaurantes continuaría con presiones significativas y una variación superior a 1%". En Itaú se tiene una proyección para marzo de 13,29% anual en la inflación, y en la misma línea que los demás expertos, esperan que este sea el inicio de la estabilización del indicador.



Entre las proyecciones más altas de la encuesta de Citibank, están las de Fidubogotá (13,51%), Bbva (13,44%), Axa Colpatria (13,4%), Alianza (13,4%) y Acciones y Valores (13,37%). Mientras que en las más bajas están las de Banco Popular (13,06%), Credicorp Capital (13,14%), Banco de Occidente (13,17%), Moody's Analytics (13,2%), JP Morgan (13,21%) y Corficolombiana (13,21%).



En sus minutas de la última Junta, el comité técnico del Banco de la República cambió su proyección de crecimiento económico del PIB para 2023, pasando de 0,2% a 0,8%. Además, se señaló que las presiones de los costos empiezan a ceder y que se alcanzaría el tope de la inflación.



"Al mismo tiempo, las presiones de costos estarían cediendo: los precios internacionales de alimentos y otros bienes importados vienen cayendo, lo que se ha reflejado en descensos progresivos de la inflación de precios al productor, cuyo aumento anual bajó de 19,2% en diciembre a 15,1% en febrero. Estas señales favorables sugieren que la tasa de inflación se aproxima a su techo, a partir del cual iniciaría el descenso previsto para 2023", dice en las minutas.



Por el momento los expertos son cautelosos y esperan un nuevo aumento de la tasa, por lo menos en la próxima reunión de abril.