Inflación en Colombia durante febrero fue de 0,64 %, reveló el Dane

Álvaro José Carvajal Vidarte

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, reveló que el Índice de Precios al Consumidor para febrero se ubicó en 0,64 %, lo que representa 0,03 puntos porcentuales menos frente al registrado en el mismo mes del año anterior.



La variación del año corrido se ubicó en 1,56 %, es decir, 2,16 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 3,72 %. En los primeros dos meses del año se ubica en 1,05 %, lo que representa 0,04 puntos porcentuales menos frente a 2020.



El comportamiento se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Educación y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Educación (3,56 %) y Prendas de vestir y calzado (1,82 %).



La división de Educación, con la mayor variación mensual con 3,56 %, registró sus principales incrementos en las subclases: diplomados, educación continuada, preicfes, preuniversitarios (5,90 %), educación preescolar y básica primaria (5,01 %) e inscripciones y matrículas en postgrados (4,90 %).

Los menores incrementos se reportaron en las subclases de cursos de educación no formal (1,05 %), inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (1,75 %) y pagos por asesorías de tareas y clases dictadas por particulares (2,00 %).



En cuanto a Prendas de vestir y calzado, los principales incrementos se dieron en calzado para niño y niña (7,40 %), calzado para mujer (6,39 %) y prendas de vestir para bebés (5,17 %). Las disminuciones se reportaron en prendas de vestir para hombre (-0,24 %) y prendas de vestir para mujer (-0,10 %).



Información y comunicación, con -0,09 %, fue la menor variación mensual, donde la única reducción de precio se registró en equipos de telefonía móvil, similares y reparación (-1,31 %). La subclase servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet no tuvo variación de precios.



La variación anual, de 1,56 %, se explicó principalmente por la variación de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. La primera se ubicó en 5,02 %, siendo la mayor para el período en estudio.

Por ciudades, Valledupar registró el mayor costo de vida durante el segundo mes del año, con 1,11 %, seguido por Barranquilla (0,99 %), Armenia (0,89 %), Bucaramanga (0,81 %), Villavicencio (0,77 %), Pereira (0,77 %), Cúcuta (0,72 %), Manizales (0,72 %), Bogotá (0,65 %) y Montería (0,64 %).



Por debajo del promedio nacional se ubicaron Tunja, como la ciudad con menor inflación en febrero, con 0,10 %, seguido por Riohacha (0,18%), Popayán (0,33 %), Florencia (0,38 %), Neiva (0,44 %), Sincelejo (0,47 %), Ibagué (0,48 %), Medellín (0,52 %), Cali (0,54 %), Santa Marta (0,58 %), Pasto (0,60 %) y Cartagena (0,63 %).