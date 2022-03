Grupo Gilinski aumentaría el dividendo de Sura de $784 a $1.892 por cada acción

Este viernes, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) adjudicó la segunda ronda de OPA, ratificando al Grupo Gilinski como el mayor accionista del Grupo Sura, con 31,6%, y el segundo copropietario de Grupo Nutresa, con 30,8%.



En total, el empresario caleño logró comprar 29,2 millones de especies a través de 1.763 aceptaciones de OPA, con lo cual completo el total que buscaba abarcar (6,25%). De este modo sumó 7,74% al porcentaje que consiguió con la primera transacción.



Bajo este panorama, el inversionista ya tendría lista la primera decisión a proponer el próximo 25 de marzo, cuando se reúnan los accionistas de la compañía en su habitual asamblea ordinaria para reportar el estado general del emisor.



Si bien Inversiones Suramericana propuso destinar 51,9% de las utilidades disponibles al pago de dividendos, el nuevo miembro del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) propondrá aumentar dicho rubro a 70% del total. Cercanos al empresario caleño aseguraron que el dividendo a proponer sería de $1.892 por acción.

Sin embargo, LR calculó que, dado que el monto disponible para distribuir es de $875.309 millones, según lo publicado en la Superintendencia Financiera, de acogerse la propuesta, la compañía ya no pagaría $454.115 millones, sino $612.716 millones.



Si se divide ese monto entre las 579,2 millones de acciones a las que se les pagará dicho retorno, la suma a desembolsar sería de $1.057,81, y no de $784, como lo había propuesto inicialmente el emisor.



No obstante, para algunos expertos los movimientos del grupo caleño dentro de este emisor dependerán del número de asientos que logre en las juntas directivas de la compañía. “Desde el ángulo de la administración, va a buscar optimizar muchos de los gastos que mantiene el grupo y desarrollar los planes que se irán conociendo cuando entre de lleno en cada emisor”, dijo Arnoldo Casas, director de Inversiones para Credicorp Capital.



Para poder llevar a cabo este plan, que muy posiblemente recibirá el visto bueno de los copropietarios, si se tiene en cuenta que Gilinski posee la mayoría dentro de la composición accionaria, la empresa tendría dos opciones: salir a endeudarse, o meter mano a la reserva ocasional o al fondo para realizar proyectos de beneficio social.



Según Édgar Jiménez, especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes y docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, aumentar su posición le da mayores opciones de puestos y poder de decisión en la empresa, siendo esta una de sus principales motivaciones por ahora.



En marzo, el mercado se prepara para otra temporada de OPA, luego de que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ordenará el pasado lunes la suspensión de las acciones de Nutresa y Sura en el mercado público.



La propuesta por la empresa de seguros e inversiones busca entre 5,2% y 6,5%, pagando un total de US$9,88 por cada título, mismo valor que había ofrecido en la segunda OPA lanzada por el mismo emisor. Sin embargo, en el caso de la multilatina de alimentos, subió la oferta a US$12,58.



Título en BVC subió 10% antes de tercera OPA



Pese a que entre las cuentas se preveía que el pasado lunes fuese el final de la estrategia corporativa adelantada por el empresario Jaime Gilinski, ese mismo día el mercado conoció una tercera ronda de OPA por Nutresa y Sura. Sin embargo, en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) se presentaron dos comportamientos ambiguos, mientras que la acción de Inversiones Suramericana cerró la jornada con una caída de más de 10%, los títulos de la multilatina de alimentos repuntaron poco más de 10%, con un monto total de negociación de $1.209 millones.