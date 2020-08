Gremios califican como acertada decisión de Duque de extender el subsidio a la nómina

Natalia Moreno Quintero

Dirigentes gremiales del Valle del Cauca calificaron de acertada la decisión que tomó el presidente de la República, Iván Duque, de extender hasta finales de este año el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) que brinda un subsidio a la nómina a los empresarios colombianos como alternativa de solución por el impacto que ha generado la cuarentena.



El presidente de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, en el Valle del Cauca, Octavio Quintero, sostuvo que es una excelente decisión del Gobierno Nacional porque contribuye a mantener los puestos de trabajo en las organizaciones.



Recordó que el gremio y todas las sedes seccionales, así como otros gremios económicos, habían hecho esa petición desde hace unos meses, pues era una tabla de salvación para los empresarios que estaban en riesgo de prescindir de algunos empleados por la dura situación que se ha derivado de la pandemia. “Incluso, ampliar el subsidio hasta diciembre de 2020 les dará la mano a muchas empresas que ya estaban haciendo estimaciones sobre la pérdida de más puestos de trabajo”, indicó el señor Quintero.



“Consideramos que es una decisión determinante que ayuda mucho a las empresas para que no se pierda más empleo en el país. De eso se trata, de ofrecerles a las empresas la posibilidad de conservar su mano de obra una vez reabran sus operaciones y por ende de que los empleos permanezcan firmes”, acotó.

Por su parte, Yitcy Becerra, directora de la seccional del Valle del Cauca de la Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, coincidió en que se trata de una medida acertada.



“Sin embargo, en el gremio pensamos que era por demás una alternativa lógica, ya que la situación de las Mipymes en todo el país es muy delicada y la única opción era ampliar la ayuda a estos negocios”, explicó.



Indicó que los recursos acumulados que se les ha entregado a los beneficiarios, es decir, a las empresas suman $,7 billones, según cifras de la UGPP (a Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales).



La UGPP es una entidad que controla las obligaciones de pago y la afiliación, por parte de las empresas e independientes, al Sistema de Seguridad Social Integral.



La Directora regional de Acopi señaló que cuando el Gobierno Nacional anunció ese alivio a las empresas, “el cual dicho sea de paso, habíamos pedido que fuera solo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el Gobierno respondió que el aporte iba a ser de $2 billones mensuales hasta alcanzar $6 billones, pero en los tres primeros meses de la cuarentena se entregaron $1,7 billones”.



La UGPP resaltó que el 47 % de los recursos se han otorgado a las grandes y muy grandes empresas, en tanto que el 53 % restante a las Mipymes.



En el Valle del Cauca han sido beneficiadas alrededor de 11.000 empresas, cerca del 10% del total de las empresas del departamento.



“Creemos que la ampliación del subsidio le da cumplimiento a nuestra propuesta y al compromiso del Gobierno Nacional de colocar los $6 billones. Esperamos que más empresas soliciten el subsidio y haya celeridad por parte de las instituciones financieras para que más empresas de esta región y de todo el país reciban ese gran alivio”, dijo.

¿Cómo funciona?

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

¿Qué requisitos se deben cumplir?

Qué piensan algunos académicos

La economista caleña Esperanza Ramírez considera que si bien el Gobierno ha tenido muy buenas intenciones con algunas medidas que se han adoptado, como la del subsidio la nómina, es pertinente señalar que debió haber actuado con más prontitud y no esperar a que la tasa de desempleo llegue al 20 %.



Añade que ante la crítica situación por la que atraviesan miles de empresas, grandes y pequeñas, el Gobierno Nacional debe destinar más recursos, no solo para salvar a las empresas en dificultades económicas, sino los empleos. Recordó que en otras naciones, los presidentes han destinado más del 40 % del PIB a salvar sus economías, pero en Colombia no.