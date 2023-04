Estas podrían ser las razones del porqué el dólar se mantiene a la baja en Colombia

Los datos de la economía de EE.UU. y hechos de los últimos días, como los recortes en la producción de petróleo, están entre las razones que han favorecido al peso, sobre todo en esta semana de turismo para los colombianos, con un precio que ya rompió la barrera de los $4.600, y no se veía desde febrero.



La divisa estadounidense a presentado una caída de casi el 4% en marzo, y ya llegó a trece jornadas arrancando por debajo de la Tasa Representativa del Mercado, TRM, de día en curso. Las posibilidades de que se presente una recesión económica en Estados Unidos y las expectativas de que la Fed esté cerca de finalizar su agresivo ciclo de política monetaria han arrastrado a la moneda.



“Ha habido un comportamiento positivo de los mercados internacionales, eso ayuda bastante a que la gente esté bajando un poco la prevención. Sobre todo por el lado de los clientes y las empresas que asesoramos, ven un mejor panorama en el mercado bursátil y eso mismo implica que el dólar vaya hacia abajo”, añadió Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading.



A continuación, se presentan las posibles razones que estaría manteniendo el dólar a la baja en Colombia.



1. La debilidad del dólar ha ido de la mano con otros datos de EE.UU. que también han reportado caídas, lo que ha prendido las alarmas de que efectivamente ese país se presente en una recesión. El índice PMI manufacturero de EE.UU. alcanzó un mínimo no observado desde mediados de 2020, lo que estaría dando señales de una importante contracción de la actividad productiva y ahondaría las preocupaciones de una recesión, según destacó un análisis de Bancolombia.



Ayer, las vacantes en los empleadores estadounidenses cayeron en febrero al nivel más bajo desde mayo de 2021, lo que sugiere un enfriamiento de la demanda laboral.



2. El precio del Brent volvió a cotizarse por encima de US$85



A pesar de que en la sesión del martes los precios del petróleo mostraron una tendencia ligeramente a la baja, el mercado no ha perdido los niveles que se vieron desde el comienzo de la semana tras el sorpresivo recorte de la Opep y sus aliados, incluida Rusia.



El cartel de países decidió hacer nuevos recortes de producción de alrededor de 1,16 millones de barriles por día (bpd), lo que llevó a Goldman Sachs a elevar sus pronósticos de precios del Brent a US$95 y US$100 por barril para 2023 y 2024, respectivamente. “El crudo está retrocediendo a los máximos de principios de diciembre hasta la liquidación de la crisis de los minibancos y no parece que vaya a ceder esas ganancias con demasiada facilidad”, destacó Craig Erlam, analista sénior de mercado de Oanda Markets.



3.Reformas del Gobierno ya se conocen y ahora viene el debate



Los inversionistas continúan atentos a las reformas del Gobierno, especialmente a la pensional, por el impacto que podría tener en el mercado de capitales y en el de deuda con los cambios del flujo que recibirían los fondos privados.



Para algunos analistas, el temor ya se venía descontando. “Las reformas entran con los dientes listos para morder, como se imaginaba, pero ya seguramente van a ir perdiendo alguna fuerza esas medidas que se proponen, sobre todo en la pensional”, explicó Camilo Díaz, gerente de Estrategia de Itaú Comisionista de Bolsa. No obstante, Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, advirtió que los inversionistas todavía le temen a los efectos de estos proyectos de ley.



4. Menores temores de que se presente una crisis bancaria



A pesar de que el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, advirtió que las consecuencias de las dificultades que viven algunos bancos “durarán años”, lo cierto es que los temores de que se presente un contagio global en el sistema financiero han disminuido con el paso de las semanas.



Medidas como la compra de Credit Suisse por parte de UBS, dos bancos considerados sistémicos para la industria, o la de Silicon Valley Bank por parte del First Citizens han ayudado a reducir el nerviosismo de los inversionistas y ha aumentado el apetito por el riesgo. “Las preocupaciones sobre el sistema bancario mundial han venido disminuyendo, lo que ha permitido que el dólar se debilite a nivel global”, explicó previamente Germán Cristancho, director de investigaciones de Davivienda Corredores.



5.Altas tasas de interés y una inflación con tendencia a la baja



A pesar de que las principales monedas de América Latina se han visto favorecidas por la debilidad del dólar a nivel global, divisas como el peso colombiano, el chileno, el real brasileño y el rand sudafricano se han caracterizado por un argumento que las ha favorecido, según destaca un análisis de Davivienda Corredores.



Sus bancos centrales tienen tasas de interés que promedian un 11,45% en un momento en el que la inflación está alcanzando su pico o ya ha comenzado a descender.



Según el informe, esto permite contar con tasas de interés reales positivas lo que genera atractivo entre los inversionistas. En el caso colombiano, el Banco de la República subió su tipo de referencia a 13% y se espera que la inflación de marzo se haya ubicado en 13,2% con claras señales de que ya tocó su máximo.