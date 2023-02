El galón de gasolina ha subido $1300 en Cali en un año y esta es la cifra a la que se espera que llegue

El alza en el precio de la gasolina es otro peso que se le suma al bolsillo de los caleños, que en el último año han tenido que pagar $1300 más por galón, teniendo en cuenta que en febrero de 2022 el combustible estaba en $9400 y hoy el costo promedio es de $10.700.



El incremento empezó a sentirse desde octubre del año pasado, cuando el galón registró los $9762. En noviembre, el costo sobrepasó los $9900 y el 2022 cerró por encima de los $10.000 (ver gráfico).



Óscar Rojas, presidente de Sodicom, gremio que agrupa las estaciones de servicio en la ciudad, dijo que estas alzas en el combustible los impacta de varias maneras. Por ejemplo, tienen que contar con más dinero para capital de trabajo, teniendo en cuenta que la gente consume menos combustible.



“Por lo general un conductor actualmente compra entre $20.000 y $40.000, pues ya son muy pocos los que llenan el tanque y eso hace que el consumo por galón sea menor, lo que se traduce en menos ganancias para nosotros”, explicó.



Agregó que “aunque no se puede asegurar que el negocio está dejando de ser rentable, si se está vendiendo menos gasolina”.



Adriana Ortiz, administradora de una estación Primax en el sector de Junín, dijo que hoy en esa estación el precio del galón de gasolina está en $10.700, mientras que en diciembre del año pasado estaba en $10.000. Lo que quiere decir que en dos meses ha subido $700. “En esta estación el consumo ha mermado de forma considerable. El año pasado se vendían 60.000 galones al mes. Ahora se venden 51.000 galones”, aseguró.



Por su parte, Camilo Silva, conductor de un vehículo particular, señaló que hasta diciembre llenaba el tanque con $100.000. Hoy ya no lo puede hacer con ese valor y solo consume la mitad.



“He optado por no usar el carro a diario para ir a la oficina, porque el bolsillo no aguanta”, sostuvo.



Se estima que en la capital del Valle del Cauca operan unas 100 estaciones de gasolina que generan el triple de empleos directos.

Debido a que en la ciudad opera la libertad vigilada de precios, hay diferencias en el costo de los combustibles en las estaciones, por ello, se consigue el galón desde los $10.200 hasta los $10.800.

7000 millones de galones de gasolina demandaron las estaciones de la ciudad en lo corrido del mes.

¿Qué se espera?

Aunque el sector de combustibles y los conductores no están preparados para más alzas, se teme que estas continuarán a lo largo del año, pues así lo ha anunciado el presidente Gustavo Petro.



“El Gobierno dice que la gasolina tiene que seguir el precio internacional, eso quiere decir que si en países como Estados Unidos, Uruguay, Paraguay está en US$3,80 el galón, y si lo redondeamos a US$4,0 en Colombia este podría llegar a los $20.000, una cifra que impactaría aún más las finanzas de los ciudadanos”, comentó Óscar Rojas.



El Gobierno Nacional ha argumentado que el alza de la gasolina tendrá que seguir, debido a que no se puede seguir alimentando el déficit del Fondo de Estabilización de Precios, es decir, no se puede continuar subsidiando, por lo que el plan es ajustar alzas mes a mes hasta el 2024. De seguir así, este año el galón de gasolina podría acercarse a un valor de $13.000.



El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró en su momento que se proyecta que los diferenciales de precios se cierren a comienzos de 2024 hasta que el galón llegue a $16.000 para la gasolina corriente y a inicios de 2025 para el acpm.

16 mil pesos podría alcanzar el precio de la gasolina a 2024, según informó el Ministerio de Hacienda.