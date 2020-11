El emprendedor caleño que se destaca en el negocio de patentes en América Latina

Erika Mantilla

A sus 35 años de edad, David Hurtado se convirtió en el principal responsable de las exportaciones de conocimiento e investigaciones para toda América Latina que se originan en Colombia.



Dicho en palabras técnicas es el líder en el mercado de transferencia de patentes para la región desde Colombia. La industria de patentes en nuestro país viene ganando terreno gracias al trabajo que realizan las universidades, especialmente las de Cali.



“El asunto es que ese conocimiento y esas investigaciones que ayudan a la industria, a la salud y a la tecnología, entre otros sectores, no saben como darlos a conocer al mundo entero”, dice este emprendedor nacido en el barrio Alameda de la Sultana del Valle.



David se ha movido por varias partes del mundo, pero no cambia el pandebono con café y la salsa.



¿Cómo llega este joven a convertirse en el líder de las transferencias de patentes en América Latina? Desde muy pequeño David siempre se interesó por inventar cosas, por averiguar cómo funcionaban ciertos objetos. Estudió el bachillerato en el Colegio PIO XII, luego ingeniería Biomédica en la Universidad Autónoma de Occidente, UAO.



“En la U me ‘metí’ de lleno con el tema del conocimiento y las patentes. Incluso las dos primeras patentes de la UAO son mías, soy el inventor”, comentó.



Siguió con el tema y luego obtuvo una beca de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Gracias a ella se fue a estudiar a Israel una maestría en Derecho enfocada en patentes.



En medio de sus estudios David le dio vida a su propio emprendimiento, se llama LicenciArte. La creó con el objetivo de apoyar a las universidades en la transferencia de patentes. En otras palabras se convirtió en una especie de consultor académico para ayudar a transferir o exportar conocimiento por la vía de las patentes.



Por ello, en el mundo universitario el nombre de David Hurtado es un referente en ese campo, así como en la Red de Universidades por la Innovación del Valle del Cauca (RUPIV).



En el curso de su trabajo y su vinculación con la academia se presentó un hecho afortunado para David y por supuesto para el país. Una compañía mundial especializada en la transferencia de patentes de origen estadounidense, que tiene sedes en Palo Alto, Dallas, Nueva York, París, Singapur, Shanghái y Tokio lo encontró y le manifestó que la multinacional tenía intenciones de constituir una sede oficial para el mercado latinoamericano. Después de un diálogo entre las partes, la compañía IPwe le propuso a David que hicieran un proyecto conjunto (Joint Venture) y que asumiera la presidencia para toda América Latina.



Fue así como la semana pasada, el 26 de noviembre, con presencia de un delegado del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación de Colombia y del CEO de IPwe, Erich Spangenberg se oficializó en Cali el nombramiento de David Hurtado como presidente de IPwe.



Es anotar que antes de su designación el joven emprendedor les mostró a los directivos de IPwe que en Cali y en el país funcionan universidades de prestigio y profesores muy capacitados, con gran calidad científica y que algunas universidades tienen patentes muy bien posicionadas, pero que no sabían cómo transferir ese conocimiento a escala internacional.

¿Cuál es el papel de IPwe?



En esencia le dice al inventor de una patente si es buena, si está bien concebida y si le sirve a la industria.



De igual manera, consulta si la patente le interesa a una empresa en alguna parte del mundo, especialmente en los países desarrollados.

En tercer lugar dice si la empresa interesada tiene intenciones de comprarla o de hacer negocios con esa patente para mejorar la producción o vender más.



Con base en unos indicadores que maneja IPwe se revisa la calidad y la validez de la patente. “La calidad te dice si ya existe, qué tan posicionada está y cuanto tiempo tiene de concesión, entre otras informaciones”, expresó David.



Agregó que “la validez es un tema que no se conoce mucho en América Latina y tiene que ver con el estado en el que está tu propiedad intelectual. En este punto IPwe ayuda a fortalecer la patente y luego le busca empresas internacionales para poder transferirla, en razón a ello es que yo hablo de que exportamos conocimiento”.



Recordó que el CEO de la multinacional le ha vendido patentes a grandes empresas como Apple, Amazon y Google. La experiencia del señor Erich Spangenberg supera los quince años.



“La propiedad intelectual es creada por personas, pero es concedida a nivel de los países. Por esto, algunas veces olvidamos que la innovación y el mercado de la propiedad intelectual es mucho más global. Conscientes de esa falencia, IPwe ha desarrollado una estrategia global, con oficinas en nueve países a través de Asia, Europa y Estados Unidos”, dijo Spangenberg.



“Podemos decir que estamos muy emocionados de expandir nuestra presencia a América Latina. Nuestro objetivo es muy simple: trabajar con los líderes innovadores de la región y conectar las innovaciones de Latinoamérica al mercado global”, precisó Spangenberg, quien es considerado una de las 50 personas más influyentes en la gestión de la propiedad intelectual a nivel internacional, según el portal Managing IP”, anotó.

Valle marca la diferencia

​

Pedro Andrés Bravo Sánchez, secretario de Desarrollo Económico del Valle del Cauca, se mostró complacido con el nombramiento de un caleño en la presidencia de IPwe.



“En adelante el reto que tenemos es grande porque no es gratis que se haya elegido a alguien del Valle. Nuestra región marca la diferencia y aquí hay mucho conocimiento. Aquí se originan patentes importantes y no podemos dejarlas guardadas en un cuarto, sino salir a comercializarlas con IPwe”, comentó.