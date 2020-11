Álvaro José Carvajal Vidarte

El precio del dólar en Colombia se mantuvo estable en la jornada y en promedio se negoció este jueves a $3.647,19, apenas $ 0,54 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado, TRM, ubicada en $ 3.647,73.



La divisa norteamericana alcanzó un valor mínimo de $3.639,40 y un máximo de $ 3.658. El precio de apertura fue de $ 3.655, mientras que el de cierre fue de $ 3.649,95.



Durante la jornada se negociaron en total 1.327 transacciones por un monto de US$ 799,21 millones.



Aunque el dólar había comenzado el día al alza, a raíz de las preocupaciones sobre el aumento a nivel mundial sobre el número de contagios y los riesgos para le recuperación económica, la divisa no se disparó gracias al optimismo que se mantiene por las noticias conocidas en los últimos días sobre los avances en las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca.

"Parece que los agentes del mercado están confundidos. No saben dónde poner más énfasis, en los titulares de vacunas positivas o en la aceleración de las infecciones de la pandemia" aseguró Charalambos Pissouros, analista de mercado senior de JFD Group, a la agencia Reuters, citada por el diario La República.



Por otra parte, los precios del petróleo han registrado caídas en la jornada de este jueves. Sobre la 1:30 p.m., el barril de crudo WTI perdía 0,96 % y se cotizaba en US$ 41,42, mientras el de referencia Brent caía 1,04 % y se negociaba a US$ 43,88.