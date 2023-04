Dólar en Colombia tuvo notorio repunte y cerró arriba de $4.500 este miércoles

La divisa estadounidense no cedió durante la jornada se mantuvo al alza y cerró en $4.532,58, lo que representa un aumento de $59,51 por encima de la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy está en $4.473,07.



En el intradía se realizaron 3.578 transacciones y se negociaron US$1.843,4 millones, según la plataforma Set-FX.



Puede ser que el panorama de incertidumbre que vive Colombia en este momento por los debates de la reforma de la salud sea la razón de este aumento.



En el panorama internacional los futuros de acciones de EE. UU. retrocedieron junto con las acciones europeas y los rendimientos de los bonos aumentaron cuando los operadores evaluaron los últimos informes de ganancias corporativas en el contexto de otro dato inflacionario de una de las principales economías del mundo.



En medio de continuas conversaciones agresivas por parte de los formuladores de políticas, los inversionistas están monitoreando los informes de ganancias en busca de señales de cómo los esfuerzos de los bancos centrales para sofocar la inflación están afectando la actividad económica. Los comerciantes de tasas de interés están valorando un aumento más de la Reserva Federal el próximo mes. Eso está aumentando la ansiedad sobre la perspectiva de una recesión.



“Los administradores de cartera están tratando de reducir el riesgo debido a la preocupación de que no pueda pasar nada bueno después de tanto endurecimiento del banco central”, dijo Andrew Pease, jefe de estrategia de inversión de Russell Investments Ltd a Bloomberg. En cuanto a las ganancias, “las empresas están perdiendo poder de fijación de precios y una reducción de márgenes. está sucediendo en segundo plano y eso es lo que hay que buscar cuando el polvo se asiente en el primer trimestre”, completó Pease.



El barril del petróleo brent, referencia para Colombia, cae 1,93% a US$83,13, mientras que el WTI lo hace 1,95% cotizándose a US$79,28.