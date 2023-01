Dólar en Colombia se acerca de nuevo a los $5000: cerró a $4.924 este miércoles 

El dólar cerró la jornada a $4.924,44 en promedio, lo cual representó un aumento de $82,18 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada de hoy se ubicó en $4.842,26.

El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX fue de $4.880. El valor máximo llegó a $4.950 y el mínimo a $4.865,05. Se negociaron US$568 millones.

La moneda estadounidense se deslizó contra todas las monedas del G-10. El yen avanzó después de que el Banco de Japón revelara más compras de bonos no programadas. El yuan se fortaleció a niveles no vistos desde agosto.



Le puede interesar: 'Llora' el bolsillo: arriendos en Colombia van a subir a tasas que no se han visto en veinte años



Los rendimientos de los bonos gubernamentales a 10 años de Australia y Nueva Zelanda cayeron 10 puntos básicos. El rendimiento del Tesoro a 10 años se estabilizó después de su mayor caída en más de un mes. El precio del petróleo cayó aún más después de la mayor caída en más de un mes en la sesión anterior.



Las preocupaciones por la recesión persistieron, y el expresidente de la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley, dijo que una desaceleración inminente no será severa mientras los inversores continúan considerando el impacto que tendrá el endurecimiento del banco central en la economía. Estarán atentos al informe de empleos de esta semana, ya que el debilitamiento del mercado laboral sigue siendo el foco de atención de la Fed.



"Si no ve una recesión profunda, ve una recesión superficial, todo eso sería la receta para que los mercados vean un buen repunte que comience quizás en la segunda mitad", dijo Vasu Menon, director ejecutivo de estrategia de inversión de OCBC Bank. Wealth Management, en una entrevista con Bloomberg Television. "Hay mucha liquidez al margen esperando volver a entrar en juego, esperando esas señales macro", dijo.