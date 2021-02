Álvaro José Carvajal Vidarte

El precio del dólar en Colombia cerró la semana con un leve descenso y se cotizó en promedio $ 15,34 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado, TRM, vigente para esta jornada, que es de $ 3.558,63.



La divisa estadounidense alcanzó un precio promedio de $ 3.543,29 hacia la 1:00 p.m., hora de cierre.



El dólar en Colombia abrió el día con un valor de $ 3.557 y registró un mínimo de $ 3.530,10 y un máximo de $ 3.559. El valor de cierre fue de $ 3.555,50.



En total, según el portal Set-fx, se negociaron en el día US$ 719,8 millones en 1.252 transacciones.

La Tasa Representativa del Mercado, TRM, vigente para este viernes es de $ 3.558,63.

De acuerdo con La República, la moneda norteamericana se debilitó en algunos mercados luego de que el Senado aprobara un plan presupuestario que permitiría en las próximas semanas la aprobación del plan de ayuda de US$ 1,9 billones que prometió el presidente Joe Biden para enfrentar los efectos de la pandemia de covid-19.



Los precios del petróleo han registrado alzas en lo que va corrido del día. Hacia las 2:50 p.m., el barril de referencia WTI se cotizaba a US$ 56,96, lo cual representa un crecimiento de 1,30 %, mientras el de referencia Brent lo hacía a US$ 59,46, un alza de 1,05 %.