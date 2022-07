Con una caída de más de $100, dólar cerró la jornada con un precio promedio de $4.395,68

Este viernes, el dólar cerró por debajo de los $4.400, a un precio promedio de $4.395,68; esto representó una caída de casi $123,97 frente a la TRM del día que está en $4.519,65.



Según los expertos esta moderación que se viene presentando desde ayer se da porque en el país se había presentado una sobrereacción a las noticias internacionales y locales; que incluyen las altas expectativas de una recesión en EE.UU. y los nombramientos locales del gabinete del nuevo Gobierno.



La apertura de la moneda estuvo en $4.450 e incluso tocó un mínimo de $4.349, en una jornada en la que se negociaron US$1.052,5 millones en 2.082 transacciones.



El comportamiento también está ligado a mayor tranquilidad en los mercados internacionales. Los futuros bursátiles también subieron, luego de cinco días consecutivos de pérdidas. Los analistas explican que los operadores sopesan las apuestas sobre una política más estricta de la Reserva Federal en medio de preocupaciones sobre una recesión económica.

Según Bloomberg, "los contratos del S&P 500 subieron en lo que podría ser otra sesión vertiginosa, con el vencimiento de alrededor de US$1,9 billones en opciones, lo que hizo que los inversores renovaran las posiciones existentes o comenzaran otras nuevas. Citigroup Inc. subió gracias a una ganancia mejor que la estimada, mientras que Wells Fargo & Co. cayó después de ganancias decepcionantes. El dólar cayó y los bonos fluctuaron".



Pese a que el índice Bloomberg Dollar Spot redujo sus ganancias, se mantuvo en un máximo histórico.



Precios del petróleo



La moneda local también se viene beneficiando del comportamiento del petróleo, que en el día sube por las expectativas de producción Arabia Saudita, que no tendrían un alza inmediata de su producción.



El barril de Brent, de referencia para Colombia, subía 2,44% a US$101,52; mientras que el WTI ascendía 2,47% a US$98,15 por barril.