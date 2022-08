"Como está la reforma hoy, impuestos en cascada no son convenientes": presidente de la BVC

Tras la radicación de la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, uno de los puntos álgidos es el impuesto que afecta a los dividendos y a las ganancias provenientes de la venta de acciones de las empresas en la Bolsa de Valores de Colombia o por fuera.



Ante esto, el presidente de la BVC, Juan Pablo Córdoba, se pronunció en la Convención Bancaria 2022 en Cartagena, y destacó que el tema no es si se gravan o no los dividendos, sino la renta completa al inversionista final.



"Uno puede gravar más por el lado de dividendos y menos por la empresa, o al revés, lo que no se puede hacer son las dos cosas, que es lo que está ocurriendo con la propuesta actual. Yo recojo que hay buen ambiente en el Ministerio de Hacienda en la receptividad y conversación sobre las propuestas. Hay que decidir cómo queremos grabar las rentas empresariales, si en cabeza de la persona o de la empresa", dijo.



Sin embargo, señaló que no han presentado una contrapropuesta al Gobierno, pero destacó que el planteamiento básico de darle progresividad a las rentas de capital, en particular de dividendos, sí se puede tener, aunque en el contexto de entender cómo se grava la totalidad de la renta.



"De la manera como está la propuesta hoy, un aspecto que creo que es desafortunado es que son impuestos en cascada, es decir, uno sobre otro, lo cual no creo que sea conveniente. Pero estamos abiertos al diálogo y lo importante es que no se acaben los incentivos para hacer empresa en Colombia", manifestó Córdoba.



Específicamente, el articulado del proyecto indica que existirá una tarifa especial para estos factores, que subirán, tanto para los residentes en Colombia, como para los extranjeros. En el caso de los accionistas del exterior aumentará a 20 %, desde 10 %, según lo indica el estatuto actual.



“Para los inversionistas nacionales, cuya tarifa también es de 10 % actualmente, pasarían a integrar la base gravable del impuesto sobre la renta para las personas naturales, que tiene tarifas marginales hasta de 39 %, según los rangos de UVT”, dice el proyecto.



Estos dividendos también serán sometidos a una retención en la fuente de 20 % sobre el valor bruto de los pagos o abonos, aunque la tarifa será descontable en el impuesto de renta de los accionistas.