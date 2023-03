Comerciantes proponen aplazar la presentación del proyecto de reforma laboral

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, aseguró que el proyecto de la reforma laboral que se ha conocido está encaminado a proteger los derechos de las personas que hoy tienen empleo formal, pero no se ocupa de los 3,4 millones de colombianos que no tienen trabajo ni de los 12 millones de informales que existen en el país.



“Es decir que el 64 % de la fuerza laboral no está reflejado en el proyecto. Cuando uno mira el incremento de los costos laborales que esto implica, la pregunta es ¿los que están en la calle tendrán posibilidad de ser contratados?”, dijo el directivo.



Por esta razón, los comerciantes pidieron que se posponga la radicación de la iniciativa en el Congreso de la República que está planeado para el 16 de marzo.



“ Ante la trascendencia y complejidad de la reforma, Fenalco considera que no existe suficiente tiempo para ser analizada El lunes se citará la mesa de concertación y el 16 la Ministra piensa radicar la reforma en el Congreso, por lo tanto proponemos que esa radicación se posponga para el segundo semestre del año si hay voluntad para que ese proyecto sea concertado”, afirmó.



El gremio realizó una encuesta en la que el 27 % de los comerciantes aseguró que, en caso de aprobarse la reforma laboral, evitaría la contratación de nuevo personal; el 25 %, tendría que hacer reajustes adicionales a los precios de los bienes y servicios y el 18 % trataría de sustituir mano de obra por más automatización de procesos.



“Vemos con preocupación que el 86% de las respuestas están orientadas a no generar más puestos de trabajo”.



Asimismo, indica la encuesta que este año la inversión privada sufriría un fuerte freno, pues aunque el 29 % mantendrá las inversiones, otro 27 % habla de aplazar las decisiones, el 12 % las descartar y 23 % las haría, pero reducidas. “Eso quiere decir que el 71 % descarta, reducen o aplazan sus inversiones, por varios temas, incluido la reforma laboral”.



La preocupación del gremio es que el impacto de los cambios: horas extras, trabajo dominicales, tipos de contratación, licencia de paternidad, aumentaría entre 30 % y 35 % los costos laborales.



Se calcula que el 85 % de los empresarios consultados por Fenalco tiene turnos de trabajo en la noche y dominicales y festivos, por lo tanto, un encarecimiento de la contratación de personal los afectaría.