"Buscamos crear un sistema tributario sostenible": Luis Carlos Reyes, próximo director de la Dian

El economista Luis Carlos Reyes, un hombre que ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la academia, tendrá el reto, a partir del próximo 7 de agosto, de liderar la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales (Dian), una de las entidades más importantes del Estado.



Aunque no tiene trayectoria como funcionario público, su trabajo como economista y su cercanía con el Pacto Histórico, donde colaboró en el diseño de las propuestas en materia tributaria y política fiscal, llevaron al presidente electo, Gustavo Petro, a fijarse en su perfil para el cargo.



Reyes sabe de la responsabilidad que tendrá en el nuevo Gobierno y los retos que le esperan al frente de una entidad que, como él mismo reconoce, ha tenido unos cambios importantes en los últimos años, pero que todavía tiene por ajustar algunos aspectos.



El director designado habló sobre lo que será la reforma tributaria que espera impulsar el nuevo Gobierno, donde tendrá, entre sus prioridades, reducir la evasión y eliminar la exenciones que existen a las personas que ganan más de 10 millones de pesos.



¿Cómo recibe la designación del presidente electo para asumir la dirección de la Dian?

Me siento muy honrado, con mucha esperanza de poder contribuir al país en un área que tiene complicaciones, pero sabiendo que estamos en una situación política que realmente creo que es nueva y en la que se pueden hacer cosas que no se han hecho antes, entonces lo recibo con mucha satisfacción y con un gran sentido de responsabilidad.



¿Cuáles van a ser los principales retos que tendrá al frente de la dirección de la entidad?

El primero y muy grande es la colaboración con el Ministro de Hacienda para radicar la reforma tributaria que el presidente busca hacer a partir del 7 de agosto, la cual tiene dos componentes muy importantes: la progresividad del sistema tributario, es decir, que las personas de más altos ingresos tributen en una proporción mayor que los de bajos ingresos; y una lucha radical contra la evasión, que hoy en día le quita al país un nivel de recaudo que puede estar entre el equivalente a unas cuatro o hasta unas ocho reformas tributarias.



¿Cuáles serán los ejes principales sobre los que girará esta reforma?

​

El primero y más importante es que ningún trabajador colombiano que tenga ingresos de menos de 10 millones de pesos va a tributar más con esta reforma. Lo otro es que se va a buscar reducir las exenciones de las personas que gozan de altos ingresos, así como de algunas empresas, para tratar de bajar la tarifa para más o menos el 95% de las empresas.



También se buscará eliminar los beneficios sectoriales de la economía y llevar a cabo programas de fomento industrial de manera directa a través del Presupuesto General de la Nación, para que estos recursos se utilicen bien. Asimismo, queremos renovar el impuesto a la riqueza o al patrimonio, con una innovación importante y es que los patrimonios van a valorarse no al costo fiscal que han venido haciendo, sino a unos valores lo más cercanos posible a sus precios de mercado.



¿Qué personas entrarían a declarar renta y cuántas podrían entrar en esa lista?

​

Estamos contemplando la posibilidad de que muchas más personas declaren renta, pero hay que entender la diferencia entre declarar y pagar. La primera no representa ni un peso al ciudadano, sino simplemente es contarle al Estado cuánta plata le está entrando. Esto nos debería servir para poder focalizar mucho mejor la inversión social, que hoy en día se orienta con lo que se conoce como proxys del ingreso, o sea una serie de fórmulas complicadas como el Sisbén, porque es mucho mejor poder focalizar en vez de una medición indirecta, con el fin de que sea una herramienta para hacer más transparente ese gasto.



En cuanto al número de personas todavía estamos estudiando esa propuesta y no tenemos una cifra concreta aún.



Usted se refería al tema de la eliminación de exenciones para personas con ingresos altos. ¿En qué consiste esta propuesta?

​

Se va a buscar eliminar una gran cantidad de exenciones, tanto en el impuesto de renta como en las empresas. Lo importante es que si una persona con ingresos de menos de 10 millones de pesos tiene alguna exención, se va a conservar, pero personas con ingresos superiores, que gozan en este momento de más exenciones de las que necesitan que el Estado otorgue para mantener un nivel de vida digna, se va a buscar que no las tengan.



Por el lado de las empresas, nos hemos dado cuenta de que las que más se benefician son empresas muy grandes, muy establecidas, prósperas, que es difícil argumentar que necesiten un tratamiento tributario preferencial, por lo que vamos a eliminar esas exenciones con el objetivo de que las micro, pequeñas y medianas puedan pagar un poco menos.



Los empresarios han mostrado su preocupación y han hecho llamados al nuevo gobierno frente a estos temas. ¿Qué mensaje les envía?

​

El 95 % de las empresas debería ver una reducción en su carga tributaria porque el 95 % de las empresas tienden a pasar algo cercano a la tarifa nominal del impuesto y vamos a buscar reducir esa tarifa.



Lo que estamos buscando es crear un sistema tributario estable, sostenible, que les dé la seguridad jurídica de que no vamos a estar haciendo una reforma cada año y medio, por lo que un mensaje muy importante para el empresariado es que entendemos que la mayoría son ciudadanos honestos, responsables, que le aportan al país, lo que exige su compromiso con la sociedad y que aquellos que no lo están haciendo van a ser nuestra prioridad, en términos de aumentar el recaudo.



No es cobrarles un poquito más a los que siempre pagan, sino perseguir la evasión, porque las personas que le están haciendo conejo a la sociedad colombiana representan un costo grande para todos.



La evasión siempre se ha tratado en todas las reformas tributarias que se hacen, pero sigue existiendo. ¿Qué va a ser diferente ahora?

​

Es cierto que todos los Gobiernos, reformas tributarias y directores de la Dian se han comprometido luchar contra la evasión, sin embargo, seguimos teniendo una evasión que supera los cuatro puntos porcentuales del PIB.



La coalición política que en este momento está proponiendo esta reforma tributaria entiende cuáles son las cosas que toca hacer para reducir de manera sustancial la evasión. Lo que ha faltado ha sido una configuración política que permita tomar estas medidas y estamos convencidos de que, por primera vez en muchos años, quizá en la historia del país, tenemos esa configuración política.



La Dian ha reportado un buen recaudo a lo largo del año, un 115% más de la meta trazada y más de $113 billones. ¿Qué le dicen estas cifras?



La Dian ha venido haciendo con los recursos que tiene un muy buen trabajo. Creo que ha tenido una serie de directores en los últimos años muy técnicos y comprometidos con mejorar lo que está haciendo la entidad y lo que buscamos es construir sobre esos esfuerzos que ya se han hecho.



¿Cómo va el proceso de empalme con el Gobierno saliente?



Ha sido un proceso sumamente cordial, técnico, riguroso, en el que nos hemos encontrado con la cooperación franca por parte del Ministro de Hacienda, como de sus viceministros y director de la Dian. Me da mucha tranquilidad saber que los equipos técnicos que están en el ministerio y que están entregando esto, hacen un buen trabajo.