Black Days: recomendaciones para aprovechar los descuentos

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La temporada de compras con descuentos sigue en Colombia y desde hoy y durante el fin de semana el comercio tiene activado los ‘Black Days’.



La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico proyecta un incremento del 20% en las ventas por internet, frente a la pasada jornada de 2019 y, de igual forma los almacenes ofrecerán descuentos en las compras presenciales.



De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, los empresarios tienen listas ofertas que alcanzan descuentos hasta del 70% en diferentes artículos, sobre todo los más buscados durante el fin de año como vestuario, calzado, juguetería, tecnología y electrodomésticos.

Lea también: Temporada de fin de año, la esperanza del gremio hotelero



“Seguimos haciendo un llamado para que tanto los comerciantes como la ciudadanía sigan respetando y acatando los protocolos de bioseguridad”, dijo el directivo.



Según un sondeo realizado por el gremio, una de cada tres personas aprovechará las ofertas de esta fecha para adelantar sus compras de la temporada decembrina, lo que genera grandes expectativas en el sector, que viene en recuperación con fechas como esta y el pasado día sin IVA, jornada en la que se vendieron en el país $5,8 billones.

Recordó Cabal que los análisis de mercado, hechos en años anteriores, mostraban que más del 50% de las compras de los regalos se hacían entre el 16 y el 24 de diciembre, pero creen que este año cambiará el panorama, por al menos cinco razones: el día sin IVA, que ya pasó; el adelanto de la prima, los descuentos del Black Friday extendido y las restricciones de movilidad como por ejemplo que el aforo de los comercios no puede superar el 35%. Asimismo, una encuesta de Sensormatic dice que, además de este 27 de noviembre, se esperan picos de compras en Colombia el domingo, 13 de diciembre y los dos fines de semana antes de Navidad.

Recomendaciones



“El día sin IVA o el Black Friday son fechas que aprovechan los delincuentes para robar la información personal y financiera de la ciudadanía, por eso, es importante que los compradores tengan las mínimas precauciones y no se conviertan en víctimas de fraude en línea por desconocer la seguridad que se debe tener en la red”, dijo José Saavedra, presidente de ECOS (Empresas Colombianas de Seguridad).

Le puede interesar: Fenalco propone que 'Día sin IVA' sea una "jornada permanente" en Colombia



Agregó que así como crecen las transacciones en internet, aumentan los delitos informáticos. Según datos de la Policía estos crecieron 59% en el primer semestre de este año y la transferencia no consentida de dinero 73%.



Por ello se recomienda estar atentos a las transacciones que se van a realizar. Por ejemplo, una de las sugerencias es no usar redes públicas de wifi para hacer compras o pagos por internet, ya que estas son más vulnerables. Asimismo, usar los equipos propios (celular y computadoras) y no hacer este tipo de transacciones en sitios como café internet o similares.



Hay diferentes tipos de estafas en línea, por eso es importante no entregar datos personales o los números de la tarjeta en páginas que no sean confiables ni a través de mensajes de texto. Ver más recomendaciones en el gráfico.

95 comercios participan



El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, aseguró que el Black Friday extendido en todo el fin de semana permitirá darle una mayor visibilidad a las tiendas online de distintas categorías, ofreciendo a los colombianos la oportunidad de realizar las compras navideñas de manera adelantada, motivados por las ofertas de distintas marcas.



“Con esta estrategia buscamos apoyar la reactivación de las empresas colombianas y respaldar la industria nacional”, sostuvo.



El Gobierno está apoyando la plataforma www.blackfridaycol.com. que tiene una participación de más de 95 comercios, que presentarán más de 1.200 ofertas exclusivas, que podrán encontrarse en la página.



Asimismo, Camilo Fernández de Soto, presidente de Colombia Productiva, afirmó que según datos de Google, la pandemia aceleró las ventas por internet y se espera que al cierre de 2020, el comercio electrónico tenga un crecimiento del 34% frente a 2019.



“Jornadas como esta, que en 2019 registró un aumento en ventas de 630% en comparación con un viernes común -según Google-, son una oportunidad para que los colombianos compren lo nuestro y los comercios aumenten sus ingresos, apoyando así la reactivación”.