Banco de la República entraría a competir en el mercado de las criptomonedas 

Durante la sesión de apertura de la versión 56 de la Convención Bancaria, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, se refirió al avance de los pagos digitales y aseguró que "tomamos la decisión de avanzar hacia un sistema de transferencias digitales inmediatas, seguras y eficientes, que sea totalmente interoperable y que contribuya a la competitividad de los mercados y el desarrollo del país".



Frente al anuncio que hizo el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, sobre avanzar en la emisión de una moneda digital, el gerente del Emisor aseguró que a inicios de agosto se instaló un foro para avanzar en las decisiones urgentes relacionadas con los pagos inmediatos y que dicho foro servirá como insumo para, en un futuro, tomar la decisión sobre emitir o no una moneda digital.



"Hicimos la instalación de un foro de sistemas de pago para el intercambio de ideas con participantes del mercado, confiamos en que el foro se convierta en una herramienta central para que podamos avanzar en las decisiones urgentes que tenemos en los pagos inmediatos", dijo Villar.



Y continuó "nuestro referente más cercano es el sistema Pix, que se ha desarrollado en Brasil, donde tras solo dos años de operación, más de 70% de los adultos utilizan el sistema para sus pagos cotidianos. Más adelante, este mismo foro podrá servirnos para avanzar en el diseño de esquemas que amplíen la oferta de pagos transfronterizos y, así, evaluar la conveniencia de emitir, o no, una moneda digital del Banco Central".



En cuanto a la inflación, Villar se refirió a los efectos del alza del dólar y de los aumentos de tasas de interés sobre la inflación, indicador que se ubicó por encima de 10 % en julio en su medición anual.



"Las expectativas sugieren un periodo largo antes de llegar a la meta de 3 %. Mantener la credibilidad es importante porque permite actuar de forma contracíclica con respecto a la actividad productiva", dijo Villar.



En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB), Villar destacó el dato de 12,6 % del segundo trimestre, que publicó el Dane el martes. Explicó que parte de los resultados fueron explicados por la política monetaria expansiva y las tasas de interés históricamente bajas, pero que mantener dicho incentivo puede perjudicar la capacidad de crecimiento de la economía en el mediano plazo.



"No es cierto que cuando el Banco sube su tasa de interés no se preocupa por el crecimiento económico, sino que prioriza la sostenibilidad", indicó Villar.