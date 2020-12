Así va la entrega de Ingreso Solidario y otras ayudas del Gobierno por la crisis

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Dos grandes emergencias ha tenido que afrontar Colombia en el 2020: la pandemia del Covid-19, que ha dejado más de 40.000 muertos en el país, y el paso del huracán Iota por el archipiélago de San Andrés, el fenómeno meteorológico más destructivo que ha pasado por las islas.



Ambas situaciones, sin antecedentes en la historia reciente, han obligado al Gobierno a hacer un esfuerzo, también sin precedentes, para llegar a los colombianos más vulnerables, con ayuda económica y humanitaria.



En ambos casos, ha estado involucrada Susana Correa, directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), quien ha liderado toda la inversión que llega a las poblaciones más vulnerables.



En entrevista, Correa reveló que en el transcurso del año se han invertido más de $4,3 billones en 9 pagos de ingreso solidario, y cerca de $1 billón más se espera entregar en lo que falta del año, incluidas 200.000 personas que, a pesar de ser beneficiarias, no lo han reclamado.

Puede leer: Claudia Blum: "nuestra relación con EE.UU. seguirá siendo sólida y dinámica"

Frente a San Andrés, señala que la ayuda está llegando y que antes del 31 de diciembre ya se haya concertado con la población las casas que van a sustituir las que se cayeron.

Uno de los programas que más ha generado impacto en medio de la pandemia ha sido Ingreso Solidario ¿Cuál es el balance hasta ahora?



El Gobierno ha realizado una inversión superior a $4,3 billones en los 9 pagos que llevamos de Ingreso Solidario del año 2020. El noveno lo iniciaremos de manera escalonada el 21 de diciembre beneficiando a más de 3 millones de hogares.



Tenemos destinado un poco más de $480.000 millones para entregar en diciembre, sin embargo, hay un monto acumulado por personas que no han recogido su ingreso solidario y por eso tenemos un total de $900.000 millones que esperamos entregar este mes.

¿Qué están haciendo para rastrear esas más de 200 mil personas que no han reclamado este ingreso?

​

Estamos haciendo exactamente lo que hicimos al principio de esa búsqueda activa. Estamos utilizando nuestras direcciones regionales, no solamente para que los encuentren, sino para que los busquen y vamos a dar un tiempo prudencial, si no los vamos a tener que sustituir con la gente que tenemos en la lista de espera, de acuerdo con las bases de datos que tenemos del Sisbén cruzadas con otras.

¿En qué departamentos están estas personas que no han cobrado el Ingreso Solidario?

​

Los departamentos donde más se registra esta inactividad de cobros son: Valle del Cauca (25.514 hogares), Antioquia (22.875), Bogotá (21.786), Cundinamarca (17.149), Atlántico (13.909), Norte de Santander (12.724), Nariño (11.257), Santander (10.771) y Cauca (10.147).



Con el apoyo de las alcaldías, madres líderes y juntas de acción comunal, iniciamos en los municipios desde la semana pasada la búsqueda activa de participantes que no han sido bancarizados y están pendientes de recibir los subsidios a los cuales tienen derecho.

¿Qué ha pasado con esas entidades bancarias que aseguran que lo que les paga el Gobierno no es suficiente para cubrir las transacciones?

​

Nosotros tenemos entidades que están haciendo los giros y lo hacen en perfectas condiciones. Lo que estamos viendo es que si realmente los giros no están funcionando en alguna entidad financiera, hay que cambiarlos a otra que esté funcionando, pero la idea es que podamos entregar tanto a los bancarizados como a los que no están bancarizados al mismo tiempo.

¿Está de acuerdo con la propuesta de mantener este programa de manera permanente?

​

Estamos llegando a más de 3 millones de hogares colombianos. Queremos que el ingreso sirva para que las personas se reactiven, no queremos que sea solamente asistencialismo, sino que los giros sirvan para que la gente cree emprendimientos, cree una fuente de generación de ingresos sostenibles.

¿Ha hablado usted con el Presidente sobre los ajustes que se necesitarían en una eventual reforma tributaria para mantener estos programas estatales?

​

No hemos conversado del tema.

¿Cómo van los demás programas de asistencia social?

​

Una de las noticias importantes que tenemos es que el presidente Iván Duque se había comprometido a aumentar el subsidio de Colombia Mayor para cubrir a los adultos mayores de 70 años que estaban en la lista de priorizados, y ya les estamos cumpliendo.



Estamos entregándoles en este mes el subsidio de diciembre y el del mes de noviembre, que estaba acumulado. Vamos a entregar alrededor de $240.000 millones a un 1700 adultos mayores, incluidos los nuevos.

¿Qué pasa con Familias y Jóvenes en Acción?

​

La última entrega de este año se las vamos a hacer la semana que viene. Vamos a entregarles a 2,2 millones de familias en acción y a 297 mil jóvenes en todo el territorio una inversión mayor a $495.000 millones, sobre todo garantizando con recursos para los hogares beneficiarios en esta Navidad.

¿Y cómo avanza la devolución del IVA?

​

También estamos entregando la devolución de IVA, es la quinta entrega y la ultima de este año, que empieza a finales de este mes y continua hasta el 17 de enero con un millón de beneficiarios y el total es con una inversión de $65.000 millones en este último giro.

A usted el Presidente le asignó la tarea de sacar adelante la reconstrucción de San Andrés y Providencia ¿Cómo avanza este tema?

​

Cumplimos el primer mes. Estamos en el periodo de atención. Hemos entregado más de 3800 kits de alimentación, más de 3200 kits de aseo, más de 2700 carpas, más de 2700 toldillos, 1881 frazadas, más de 30 mil litros de agua en botella y más 2 millones y medio de litros en carrotanques.

¿Cómo será la construcción de viviendas?

​

Hay personas expertas de la Universidad Nacional con un diseño que se está concertando con la comunidad. Ese equipo se ha reunido 6 veces y se está avanzando para que el 31 de diciembre tengamos concertado con la población las casas que van a sustituir las que se cayeron o las que hay que tumbar por fallas estructurales.

Sin embargo, hay múltiples quejas en relación a la atención de la emergencia por parte de los habitantes de la isla...

​

Nosotros dividimos las dos islas (San Andrés y Providencia) en 9 sectores y en cada uno de esos sectores hay un equipo que tiene un líder de la comunidad como mínimo. Algunos tienen dos y hasta tres.



También hay un representante de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre (UNGRD), un representante del señor alcalde y un padrino de la Fuerza Pública que nos ayuda limpiar esa zona y a recoger los escombros.



Donde denunciaron que el camión estaba pasando solo por las carreteras principales, fuimos a comprobar y todas las casas tenían comida y agua, o sea, las ayudas sí están llegando.