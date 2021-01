Año nuevo y gastos nuevos: vea las tarifas que se ajustarán con la inflación

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Las infracciones de tránsito o los comparendos ya no se reajustarán con base en el salario mínimo, sino en la inflación. es decir que esas tarifas no subirán 3,5%, sino el 1,5%, que sería la inflación causada el año pasado.

Hay quienes dicen que después de los gozosos vienen los dolorosos y eso ocurre justamente después de las fiestas de celebración del año nuevo.



Miles de colombianos no habían abierto los ojos el 1 de enero y en el país ya entraba en vigencia el aumento en el precio de la gasolina ($100).



Como es habitual, cada año se reajustan las tarifas de algunas multas, así como los pagos por infracciones de tránsito, sanciones, tasas judiciales y estampillas. De igual manera, aplica para las cuotas de las EPS, el transporte, los servicios públicos, algunos bienes de consumo, el arriendo y los peajes.



En la práctica no hay más opción que alistar el bolsillo para atender esas obligaciones y si algunos hogares tuvieron en cuenta las alzas y redefinieron el presupuesto familiar, posiblemente el impacto no será tan duro.



Sin embargo, hay que mencionar que en este año se suavizarán algunos cobros de varias tarifas porque el Gobierno así lo determinó en el Plan Nacional de Desarrollo. En esencia, algunos cobros se harán con base a la inflación causada del año 2020 y no con el incremento que se decretó en el salario mínimo como tradicionalmente se venía realizando el ajuste.



En consecuencia, las alzas que se presentarán este año serán un poco más moderadas porque no se tendrá en cuenta el incremento del 3,5 % del salario mínimo, sino la inflación que se causó el año pasado, que según los cálculos del mismo Gobierno no pasará del 1,5 %. A mediados de la semana entrante el Dane dará a conocer el porcentaje oficial de la inflación.

En otras palabras, habrá una reducción en ciertas tarifas de dos puntos porcentuales.

La pregunta es: ¿qué cobros se harán con base en la inflación?



El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo que básicamente aplicará para multas, tasas, sanciones o todos los temas judiciales. “Esas tarifas ya no tendrán en cuenta el salario mínimo, sino el valor de la inflación, basados en la UVT (Unidad de Valor Tributario) de la Dian. Eso permite mejorar la condición del trabajador y del empleador cuando va a pagar”, señaló.



El Ministro reiteró que con ello se logrará un alivio importante para miles de familias colombianas. Recordó que en el 2019 el incremento del salario mínimo para el 2020 fue del 6 %, y con base en ese porcentaje se reajustaron las tarifas y algunos cobros en el tránsito por infracciones. Pero en este nuevo 2021, las cosas cambiaron y ahora se utilizará la inflación.



“Esa desindexación les va a generar un alivio a muchos ciudadanos porque normalmente en el país la inflación siempre es inferior al incremento del mínimo”, precisó.



Vale la pena recordar que el ajuste que se hizo en el Plan Nacional de Desarrollo está contenido en el Artículo 49, el cual determina que “a partir del 1 de enero de 2021, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y establecidos con base en el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (smmlv), deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT)”.



No obstante, aclara en uno de los parágrafos que “los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas que se encuentren ejecutoriados con anterioridad al 1 de enero de 2020 se mantendrán determinados en el salario mínimo”.



El economista Memphis Viveros indicó que a la fecha, la inflación anual es del 1,5%, debido a que la canasta familiar, que crecía al 3 % en marzo del 2020, empezó a decrecer cada mes, mientras que el salario mínimo subió 3,5 % para el año 2021.



“Si en los años que el salario subió 5 % o 6 % la inflación estuvo cerca del 3 %, ahora que sube menos, los precios podrían crecer de 1,5 % actual a un máximo del 3 %”, comentó.



Para el senador vallecaucano Gabriel Velasco, el hecho de que se reajusten las tarifas con base en la inflación y no en el salario mínimo, es un factor que ayudará en algo el bolsillo.



Señaló que el incremento del mínimo tiene impactos importantes en el costo de vida de los colombianos, pero por el otro lado será un movilizador del consumo y dinamizará la demanda interna ayudando en el camino hacia una reactivación.



“Es claro que en este nuevo año tenemos que trabajar en promover la competitividad y una mayor productividad, dado que está en niveles muy bajos, y de esa manera fortalecer la economía”, dijo.



La otra pregunta que surge por parte de los colombianos es si de verdad se cumplirán los reajustes teniendo en cuenta la inflación.



Frente a este tema, el Ministro de Trabajo respondió que será una tarea del Ministerio estudiar y evaluar que se cumpla el tema de la reindexación de muchos costos que están basados en el salario mínimo.

¿Qué funciona con el salario?



En relación con los comparendos de tránsito, según contempla el Artículo 131 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, la multa más económica es de cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv), y la más alta es de 45 smldv.

En el caso de las cuotas moderadoras de las EPS, según contempla el Acuerdo 260 de 2004, publicado por en el sitio web del Ministerio de Salud, estas se aplicarían de acuerdo al salario mínimo diario vigente así:



“Para afiliados cuyo ingreso base de cotización sea menor a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el 11,7 % de un salario mínimo diario legal vigente”.



“Para afiliados cuyo ingreso base de cotización esté entre dos (2) y cinco (5) salarios mínimos, el 46,1 % de un salario mínimo diario legal vigente”.



“Para afiliados cuyo ingreso base de cotización sea mayor de cinco (5) salarios mínimos, el 121,5 % de un (1) salario mínimo diario legal vigente”.

Recomendaciones para las familias



Analistas del Bbva proponen las siguientes estrategias en los hogares para manejar los gastos.



Reajustar el presupuesto con los nuevos valores de acuerdo con las nuevas alzas decretadas por el Gobierno Nacional.



Tener en cuenta que a partir de ahora deberá destinar una mayor parte de su ingreso para cumplir con estos pagos.



Recordar que los incrementos aplican también para otros ítems como alimentos, vestuario, pago de impuestos y hasta comparendos.



Por otra parte, ante las noticias del regreso a clases de manera semipresencial o en lo que se ha denominado el modelo de alternancia, si usted tiene hijos en colegios o universidades, el primer punto en la agenda de 2021 es alistarse para hacerle frente a los gastos que representa la vuelta a clases: cuadernos, libros, útiles escolares y lo más seguro, es que en esta ocasión, deba incluir en la lista un computador o algún dispositivo para conexión a internet.



Frente a los gastos del regreso al colegio, la idea es buscar las ferias escolares que por esos días del año se instalan en las principales ciudades del país en donde puede conseguir los útiles a mejor precio.