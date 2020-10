Análisis: ¿por qué no es bueno retirar el dinero de la pensión en esta crisis?

Andrés Camilo Osorio

Actualmente se discute en el Congreso un proyecto de ley que busca habilitar a los afiliados a los fondos privados de pensión obligatoria para retirar parte del dinero destinado para su pensión de vejez.



Muchas personas creen que por la coyuntura actual es una medida adecuada, pero la verdad es que esa posibilidad puede afectar la calidad de vida en la edad adulta para aquellos afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad. Las razones son de diferente índole:



1) No olvidemos que en los fondos privados la pensión se construye sobre capital, es decir, sobre los aportes del trabajador y la empresa a través del tiempo. O para aquellas personas que son independientes de sus contribuciones a la seguridad social.

Marcelo Duque, gerente de Comomepensiono.com

Así las cosas, es fundamental tener la mayor cantidad de dinero para acceder a la mejor condición de pensión cuando se llegue a la edad de retiro.



2) El incremento en la esperanza de vida ha sido exponencial en los años recientes, lo cual hace que sea necesario tener mayor capital justamente ante la posibilidad de vivir muchos más años.



3) Las personas cuando ya están adultas tienen mucha más posibilidad de enfermar, además la pensión es su única o principal fuente de ingreso. En ese orden de ideas, el dinero depositado en el fondo privado es un ahorro para la vejez, siendo esencial construirlo en la etapa productiva.

De hecho en la Constitución está consagrado que los recursos para la vejez, tienen destinación específica de manera exclusiva para esa etapa de la vida y no para otro tipo de usos.



4) No es claro qué sucedería si las personas retiraran parte de ese dinero y después quieren trasladarse a Colpensiones. No podemos olvidar que en los años recientes más de 200.000 colombianos han optado por trasladarse al fondo público. En otras palabras, han buscado migrar a Colpensiones para acceder a su pensión de vejez.



5) Es necesario reflexionar sobre el objetivo central de los sistemas pensionales como:

a) garantizar un ingreso en la vejez

b) cubrir las contingencias derivadas de la invalidez y

c) ayudar a la familia cuando fallece el trabajador. No se concibe que el dinero sea para que la gente lo pueda gastar antes de pensionarse, ni siquiera una parte.



En resumen, lo que parece tan bueno en el corto plazo, como tener plata en el bolsillo, puede ser nocivo para el futuro. En mi opinión, es populista el proyecto y a su vez inconveniente para los trabajadores, justamente en la etapa de la vejez. Incluso para las familias, porque al descapitalizar las cuentas, la probabilidad de arriesgar el acceso real a la pensión de vejez es inminente.



