Acción de Nutresa cae más de 9,5% en BVC después de que Gilinski declinara OPA

Luego de que la Bolsa de Valores de Colombia declarara desierta la tercera OPA presentada por Gilinski sobre Grupo Nutresa, tras no alcanzar el mínimo, las acciones de la multilatina de alimentos caen más de 9,5% en el mercado público, con un retroceso de $4,600 frente al cierre de ayer, llegando a $44,990.



"Básicamente el retroceso que está teniendo se explica por la OPA, porque se declaró desierta. Ya Gilinski expresó su intención de no seguir tratando de incrementar su participación en la compañía; y no logra entonces su meta de tener la participación controladora en Nutresa", explicó Sharon Vargas, analista de portafolio para Itaú Comisionista de Bolsa.



Además de que el empresario caleño no liberó los mínimos de la oferta para adquirir 3,26 millones de especies que se habían logrado en el periodo de aceptación, LR conoció que el nuevo miembro del otrora Sindicato Antioqueño no presentará otras ofertas de adquisición hasta que se conozca el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2022-2026.



Además, se mantendrá a la expectativa de la llegada del socio estratégico anunciado por el grupo paisa desde finales del año pasado, cuando el mercado vio llegar la primera oferta por parte del caleño.



Vargas explicó que la caída del precio de los títulos de Nutresa refleja, precisamente, el hecho de que no se presentarán más ofertas por el momento.



"En el precio se reflejan esas especulaciones del mercado de que el podía continuar presentando propuestas más atractivas cada vez, y el mercado por eso no estaba aceptando las OPA. Ahora que él definió que no va a continuar, entonces naturalmente la acción retrocede de esos máximos históricos y empieza a ajustarse a un precio más justo", dijo la experta.



En su tercera apuesta por la multilatina de alimentos, Gilinski buscaba entre 9,6% y 12% del total de acciones en circulación, lo cual equivale a entre 43,9 millones y 54,9 millones de acciones.



El precio a pagar por cada título era de US$12,58. Dicha propuesta representaba un aumento de 20% frente a la segunda OPA y un crecimiento de 63,1% frente a la primera, por lo que el desembolso final iba a ser de hasta US$691 millones.



En el caso de Nutresa, el grupo paisa había anunciado que se estaba llevando a cabo la "búsqueda de un socio que pueda pagar un valor por la acción mucho más cercano al fundamental, de tal forma que beneficie a todos los tenedores de títulos y que se lleve a cabo mediante una OPA acordada, esto teniendo en cuenta que el valor real es muy superior a lo que hoy se está ofreciendo".



Además, se dijo que uno de los propósitos es que el nuevo participante comparta los valores de la compañía y su visión de largo plazo, como la posibilidad de que la compañía esté listada en mercados de valores mucho más profundos y líquidos, como la Bolsa de Nueva York.



En Inside con LR, Jorge Mario Velásquez, el presidente de Grupo Argos, aseguró que esperarían a que culminen las ofertas y, frente a la OPA preacordada, dijo que "una vez se finalice el proceso, sin importar cuál sea el resultado, se va a poder entregar al mercado detalles de los cronogramas. La parte conceptual importante es que hay una decisión pronta, rápida y ejecutiva. En el caso del enliste de parte de nuestros negocios, debería estar listo en la segunda mitad de este año, junto con la llegada de este nuevo vehículo que integrará los negocios que ya mencioné y que verían la luz en 2023".