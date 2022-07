¡Ya es oficial! Rafael Dudamel dejó de ser el técnico del Deportivo Cali

Deportivo Cali anunció este viernes la salida del técnico venezolano Rafael Dudamel, quien se marcha del cuadro ‘Azucarero’, tras 10 meses al frente del banquillo caleño donde alcanzó un título de Liga logrado en diciembre pasado.



"La Asociación Deportivo Cali informa a sus asociados, hinchas, medios de comunicación y opinión pública en general, que de mutuo acuerdo con el profesor Rafael Dudamel, a partir de la fecha, se da por terminado su contrato de trabajo con nuestra institución".



"Agradecemos al profesor Dudamel y a su Cuerpo Técnico, el invaluable aporte en la consecución de la décima estrella verdiblanca.

Deseamos a Rafael los mayores éxitos en su futuro profesional", expresó la institución azucarera.



El entrenador venezolano llegó a un acuerdo los directivos para rescindir el contrato que lo vinculaba hasta finales de este año. En las negociaciones para finiquitar el contrato se estableció que Dudamel no reclamará indemnización, sino que cobrará hasta el último día que laboró con los verdiblancos.



Rafael llegó para reemplazar al uruguayo Alfredo Arias en septiembre del año anterior y en menos de cuatro meses pudo enderezar el camino y alcanzar la décima estrella en la historia del Deportivo Cali.



La situación dio un giro de 180 grados y en esta temporada los resultados no llegaron. En una pobre campaña, el cuadro caleño terminó el primer semestre de la Liga en el fondo de la tabla, además de sumar eliminaciones en la Copa Libertadores y la Copa Colombia.



En la Suramericana, a mitad de semana, cedió un amargo empate ante Melgar de Perú y colocando en riesgo su clasificación a la siguiente fase del torneo continental.



La gota que rebosó la copa en la relación entre entrenador y directivos fue la llegada del jugador Ítalo Montaño, una contratación aprobada en el comité ejecutivo y a la que Dudamel indicó que “era un jugador al que no conocía”.



Al final, Dudamel disputó 55 partidos con Deportivo Cali, con un balance de 18 victorias, 19 empates y 18 derrotas. De 165 puntos posibles logró 73, para un rendimiento del 44 por ciento.

