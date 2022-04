Deportivo Cali ya apunta a otros objetivos en este primer semestre de 2022

Ya sin chances de clasificar a la segunda fase de la Liga colombiana, Deportivo Cali tratará de cerrar de la mejor manera, pero ahora su máxima atención estará puesta en la Copa Libertadores, donde ya ha jugado dos partidos.



En el torneo local los azucareros están en la casilla 19 con apenas 14 puntos, una campaña decepcionante que dista mucho de la de finales del año pasado, cuando conquistó el título al vencer en la final al Deportes Tolima.



En este campeonato el Deportivo Cali ha jugado 16 partidos, de los cuales ha ganado solo tres, tiene ocho derrotas y presenta cinco empates.



En esta Liga las cosas para los dirigidos por Rafael Dudamel no han funcionado y eso se ve reflejado en goles anotados y recibidos: tiene 12 a favor por 19 en contra, para un déficit de -7 en la diferencia.

La Copa en la mira



Al no tener opciones de revalidar el título ganado en diciembre, las baterías se recargan ahora para dar la pelea en la Copa Libertadores.

Deportivo Cali está en un Grupo E en el que jugadas dos fechas los cuatro equipos están empatados con 3 puntos.



Los azucareros vencieron 2-0 a Boca Juniors como locales, pero en la segunda salida perdieron 1-0 en su visita a Corinthians.



El equipo brasileño había caído 2-0 ante Always Ready de Bolivia, conjunto que a su vez cayó 2-0 ante Boca en la Bombonera.



En la siguiente jornada, Deportivo Cali visitará a Always Ready, juego programado para el próximo 28 de abril en La Paz.



Este compromiso será vital para que los azucareros comiencen a definir su futuro en el Grupo E del torneo internacional.



El 4 de mayo la cita será en el estadio de Palmaseca frente al Corinthians de Brasil, otro compromiso de alta exigencia para los dirigidos por Rafael Dudamel.



El 19 de mayo, los verdiblancos volverán a ser locales ante Always Ready, y el 26 del mismo mes deberán enfrentar a Boca Juniors en la Bombonera, seguramente con su situación ya definida.