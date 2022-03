¡Voto de confianza! Directivos del Deportivo Cali mantienen su respaldo a Rafael Dudamel

El Comité Ejecutivo del Deportivo Cali mantuvo su decidido respaldo hacia el técnico Rafael Dudamel pese a que los resultados no se han dado en este torneo.



Los directivos se reunieron este lunes, como es habitual, y no tocaron el tema de la continuidad del técnico porque confían en que el timonel venezolano sabrá enderezar el rumbo del equipo.



"No hablaron de Dudamel, de si se va o no del equipo; y no lo hicieron porque hay plena confianza del Comité hacia el técnico porque ellos consideran que así como niveló al Deportivo Cali después de la marcha de Alfredo Arias y consiguió un título cuando nadie daba un peso, también sabrá salir de esta situación", le dijo a El País una fuente cercana a los dirigentes azucareros.



Agregó que "en el Cali hay la certeza de que a Dudamel se le desbarató el equipo con la salida de jugadores claves y que los refuerzos que llegaron no han dado lo que de ellos se esperaba".



En el seno del Comité Ejecutivo del cuadro verdiblanco confían en que el timonel venezolano haga los correctivos que deba hacer para recuperar al equipo y llegar bien a la Copa Libertadores.



Deportivo Cali en la Liga colombiana ocupa la casilla 18 con apenas 7 puntos. En diez fechas solo ha ganado dos partidos, tiene un empate y siete derrotas.