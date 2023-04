¿Vender la sede Alex Gorayeb para salvar al Deportivo Cali? Luis Fernando Mena respondió

Deportivo Cali necesita prontamente buscar soluciones para mejorar su compleja situación financiera. Una misión que ha asumido el presidente Luis Fernando Mena y que aspira a cumplirla prontamente.



En una entrevista para 'Al banquillo con Martillo' de El País, el dirigente deportivo reveló una de las propuestas para ir mitigando la actual crisis económica y es la venta de la sede Alex Gorayeb, ubicada en el norte de la ciudad de Cali.



"Estuve reunido y tengo la carta de intención para la compra de la sede de la Vásquez Cobo (Alex Gorayeb). Ya tuve la última reunión con él y en este momento la sede está avaluada en $7.000 millones, pero ese dato es del 2018. Estamos esperando un segundo avalúo para proceder a la venta. Esa es la idea", comentó Luis Fernando Mena.



Esta idea parece estar adelantada a tal punto de que el Comité Ejecutivo del Deportivo Cali analiza diferentes posibilidades para reubicar su sede administrativa.



"Estamos trabajando duro con gente del gobierno, estuvimos viendo varias casas para las canteras que a nosotros nos cuentan mucho. Entre esas casas, las que tiene Estupefacientes vimos una que nos puede servir, por eso me animé a la venta de la sede de la Vásquez Cobo, ya que Estupefacientes nos da esa casa por 10 o 15 de años sin alquiler, solo se pagan los impuestos", puntualizó el presidente del equipo.



Uno de los rumores que ha cogido fuerza entre los hinchas del Deportivo Cali es la posibilidad de salir del estadio por sus costos: "El escenario no es costoso, lo costoso es llegar allá, pero eso se está solucionando con los transportes, las entradas y las salidas. Si entramos y salimos rápido vamos a colocar buses, que les toca pagar sí, pero podremos llevar 70 u 80 buses a 5.000 pesos el pasaje", dijo Luis Fernando Mena.



¿Qué pasó con el inversionista?

En la asamblea de socios que se realizó hace una semana el presidente Luis Fernando Mena sorprendió con la llegada de un inversionista. Incluso, esta persona habló con algunos asociados intentando responder algunas inquietudes.



Sin embargo, en redes sociales se hizo viral fotos de él en la sede e información que desacreditaba a la persona como inversor.



"El no es un inversionista sino un empleado de un fondo de inversión, cuyo gerente yo conozco. Aquí todo el mundo se aterró con la pinta del hombre, pero es que los gringos son así. Independiente de su pinta, él es un hombre serio, pero se burlaron de mí, dijeron que me habían engañado, que este señor era un una nueva versión del Embajador de la India", dijo Luis Fernando Mena.



El presidente del Deportivo Cali fue tajante al decir que: "Si hubiera sido un fraude no llegaba un precontrato por 25 millones de dólares y luego otros 25. El que vino es un empleado de un fondo grande, fondo catarí, inglés y americano. Yo he hablado con los dueños, por qué debo cuestionar al empleado. Estuvo preso por estar manejando alicorado, ese es su crimen".



A pesar de esta situación, Luis Fernando Mena confirmó que: "Hay una importante propuesta de unos ingleses, los invité a que vengan y vean el Cali, quieren patrocinar la camiseta, pero no quieren solo la camiseta, quieren apoyar lo que hace el Cali con las canteras y filiales".