Deportivo Cali completó su cuarta victoria consecutiva en la liga, ante Deportes Quindío un partido muy complicado por la expulsión de Hernán Menosse en el primer tiempo.



"Imaginé circunstancias como estas por como estaba el torneo, nosotros jugando la clasificación y ellos evitando el descenso. Fue un partido de muchas emociones y nosotros caímos con la adrenalina y las revoluciones bastantes altas, y eso nos llevó a replantear rápidamente para ir a buscar el partido" dijo el técnico Dudamel.



Los azucareros están a un paso de la clasificación, en las últimas nueves fechas fue el equipo que más sumó puntos de cara a los ocho, con 21 unidades.



"Con esta clase de futbolistas todo es mucho más fácil, me he encontrado con una calidad y una disposición, y es un equipo se fortalece cada vez mucho más, cada día cree mucho más", comentó el técnico.



El profesor Dudamel consiguió una victoria importante en casa y logró acomodar el equipo con las diferentes variantes que se hizo en el compromiso. Además, comentó sobre la actuación del arbitro.



"Creo que el áribtro llevó muy bien el partido, expulsó muy bien a Hernan, y si hubiese expulsado a Teófilo, también me hubiese parecido justo, Me parece que tuvo un actuación muy correcta y resolvió bien lo que estuvo en el juego", admitió Dudamel.



Deportivo Cali ahora tendrá que viajar a Córdoba para enfrentar a Jaguares, partido que no podrá estar 'Teo' por la acumulación de amarillas.

