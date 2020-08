"Vamos a jugar para ser campeones con Deportivo Cali": Alfredo Arias

Juan Carlos Pamo

A Alfredo Arias, técnico uruguayo del Deportivo Cali, a través del teléfono se le nota más tranquilo y paciente en comparación con esos durísimos primeros días de encierro por el coronavirus.



Hace cuatro meses Arias se mostraba pesimista y bastante preocupado por el incierto futuro del fútbol, y por la suspensión de casi todas las ligas en el mundo debido a la pandemia.



Hoy, cuando ya suma tres semanas de entrenamientos con el equipo verdiblanco, el timonel uruguayo es 'otro'. “Por lo menos ya dimos un paso que era volver a la cancha”, asegura.



Sin embargo, viene lo más difícil: seguir buscando el mejor nivel de sus jugadores para tenerlos a punto para el reinicio de la Liga, que podría ser a finales de agosto o comienzos de septiembre.



Arias habló con El País de estas sensaciones que vive en cada jornada de entrenamiento en la sede de Pance, y de lo que espera una vez se reanude el torneo.

Hace poco dijo que el Deportivo Cali jugaría hasta en la luna. ¿Así de confiado está con lo que ha visto del equipo?

Eso es más que nada por el deseo de querer volver a jugar, de que esto comience pronto. Me preguntaron que dónde me gustaría jugar y yo dije que no importaba en qué sede, que así fuera en la luna, pero nuestro deseo es regresar al fútbol nuevamente. Yo veo a mi equipo con una actitud bárbara en los entrenamientos, con muchas ganas de estar en la cancha, y eso lleva a que haya dicho lo que usted me dice.

¿Cómo han sido los entrenamientos en un espacio en donde nadie puede estar cerca de otro?

Ya cumplimos la tercera semana de trabajos y ha sido diferente para todos porque nos saludamos de lejos, toca hablar más fuerte de lo habitual y no podemos tener charlas individuales como lo hacíamos antes por precaución; pero nos hemos ido habituando, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar en este regreso porque estamos en un lugar donde nadie había estado. Ha sido diferente y raro, pero todos los cuerpos técnicos de todos los equipos le hemos ido buscando la vuelta a esta situación.



¿El no trabajar la parte táctica lo frustra?

Es verdad, igual nosotros intentamos que en cada ejercicio esté el balón presente porque es esencial. El club nos ha facilitado algunas herramientas para hacer un buen trabajo en ese sentido. Sobre lo táctico, hemos parado el equipo, pero lógicamente sin pasarse el balón y cada jugador en su carril o espacio y nosotros explicándoles diferentes situaciones.

¿En el regreso a los entrenamientos se notó dureza, les rebotaba el balón a los jugadores?

No sé si les rebotaba, pero sí se cansaban rápido; el transportar el balón, más los ejercicios, los fatigaba mucho. Cuando reiniciamos, en un 90% hemos estado en contacto con la pelota, y los muchachos venían de casi cuatro meses de estar encerrados en sus casas, entonces eso cuesta un poco.



Sin embargo es mejor esta clase de entrenamientos a seguir encerrados...

Sin duda, fue un paso fundamental el volver a nuestra cancha, que el jugador se sintiera nuevamente en su espacio ideal; uno nota la alegría de ellos, las bromas así no compartamos de cerca, pero considero que el fútbol está agradecido con que se haya tomado esta medida que nos permita entrenar de nuevo. Ojalá el siguiente paso sea el volver a competir.

¿Es incierto el nivel que podrán tener los 20 equipos cuando se dé el reinicio de la Liga?

Eso es cierto, nadie sabe si va a llegar en un nivel óptimo a la competencia; pero yo creo que con el paso de los partidos, enseguida los jugadores van a recuperar su nivel. Quizá algunos equipos puedan estar en un buen momento, pero confío en que la idiosincrasia y la cultura futbolística que hay en Colombia haga que les cueste menos. Acá hay jugadores muy técnicos y por eso creo que no les va a costar mucho llegar a su producción ideal.

En varias Ligas suramericanas ya están jugando. ¿Cree que se ha demorado más de lo presupuestado el reinicio del fútbol en Colombia?

Lógicamente nosotros al comienzo estábamos impacientes porque pensábamos que podíamos haber vuelto mucho antes a entrenar. Pero también está la responsabilidad de las personas que toman esta clase de decisiones; yo soy entrenador, no sé nada de las otras cosas. Considero que se han ido dando los pasos necesarios para cuidar la salud de todos. Estamos en ciudades y en un país donde uno ve que la curva del Coronavirus como que mengua, y en la siguiente semana como que no. Este virus nunca había estado en nuestro planeta, es algo nuevo que lleva a que nadie sepa cuál es la mejor medida. Pero estamos encaminados y vamos a volver, de eso estoy seguro.



¿Usted recomendaría jugar la Liga en una sede o prefiere como se venía haciendo, viajando a las ciudades?

A mí me gustaría continuar viviendo de la misma manera que vivía antes de la pandemia; pero estoy en casa, solo voy a los entrenamientos, y si debo hacer otra vuelta, tengo que ponerme tapabocas y guardar la distancia con las demás personas. Si así es para la vida normal, también va a ser para el fútbol. Todos deseamos jugar en nuestra cancha, desearíamos tener a nuestra hinchada en el estadio. Pero eso lo van a determinar las condiciones. Solo sabremos cómo será cuando nos acerquemos a la fecha del reinicio.

A comienzos de temporada muchos técnicos se aventuran a prometer títulos. ¿Con esta situación es difícil decir: vamos a ser campeón?

Yo creo que los técnicos jamás prometemos campeonatos. Por lo menos yo no lo hago, pero sí digo que vamos a jugar para ser campeones. Vamos a entrenar primero y después trataremos de jugar para ser los mejores de la competencia, pero no digo que vamos a ser campeones de ninguna manera.

Tres semanas de trabajos

Deportivo Cali fue de los primeros equipos que reinició sus entrenamientos, después de la para de casi cuatro meses por causa del coronavirus.



El equipo azucarero trabaja en su sede de Pance con las medidas de seguridad que ha implementado para garantizar la salud del cuerpo

técnico, jugadores y demás empleados.



El equipo ha venido realizando actividades físicas, pero también trabajos con el balón para que los jugadores recuperen la sensibilidad.



Las actividades se realizan por grupos, todos los jugadores guardando la distancia y recibiendo órdenes del cuerpo técnico que no descuida ningún detalle.



El regreso del Deportivo Cali a la Liga podría ser antes que los demás oncenos, ya que tiene un partido pendiente con Millonarios.



De seguir el cronograma que se viene cumpliendo para el regreso del fútbol, ese compromiso se podría jugar la última semana de agosto.



En cuanto a la sede, está por determinarse de acuerdo con las directrices del Gobierno, a través del Ministerio del Deporte.