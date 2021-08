¡Una nueva derrota! Deportivo Cali se vino con las manos vacías de su visita al Atlético Nacional

Un Deportivo Cali que mereció mejor suerte en el segundo tiempo terminó cayendo 2-0 este sábado en su visita al Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, por la cuarta fecha de la Liga colombiana.



Le costó al Cali en los primeros minutos controlar las bandas cuando Nacional lo atacó y por el costado izquierdo llegó la apertura del marcador.



Danovis Banguero apareció solo en ataque y tuvo toda la libertad para proyectar un centro rastrero que encontró bien ubicado a Jonathan Álvez para vencer el arco de Guillermo de Amores, quien pese a su estirada no pudo llegar a ese balón que se metió por su palo izquierdo.



Casi al minuto se repitió una jugada ofensiva similar, pero por la banda derecha. Vino un balón aéreo y Baldomero Perlaza no pudo conectar de cabeza con precisión, pese a su salto y sin marca alguna.



En el 22 reaccionó el conjunto azucarero por medio de un remate que estrelló Darwin Andrade en el palo izquierdo de la valla local, tras ser tocada la pelota por el portero Aldaír Quintana.



Un error de Guillermo de Amores, quien abandonó su puerta y dejó un balón merodeando, por poco le cuesta el segundo gol en contra al Cali. Álvez bañó al arquero uruguayo y sobre la raya, prácticamente, salvó Hernán Menosse de cabeza.



Nacional era absoluto dominador, los Azucareros no podían tener la pelota y el cuadro de Alejandro Restrepo lucía más peligroso. Pero pudo zafarse el Cali de ese dominio en el minuto 41 y Hárold Preciado, con un remate desde fuera del área, estuvo a punto de empatar el juego.

No valió el esfuerzo

En el comienzo de los segundos 45 minutos, el técnico Alfredo Arias hizo una modificación, al sacar del campo a Andrés Colorado, para darle paso a Michael Ortega y, con ello, mayor ofensividad a su equipo en busca del empate.



En efecto, el conjunto de Alfredo Arias mostró más juego ofensivo y maneras de ir por la paridad, ante un Nacional que se valía del contragolpe, como en una jugada en la que Álvez pudo aumentar la diferencia, pero elevó la pelota tras la presión de Hárold Preciado que bajó a defender.



Gastón Rodríguez pudo emparejar el marcador en el 62 con un balón que le quedó servido, pero el arquero Quintana salvó.



Justamente el uruguayo fue relevado para permitir el ingreso de Yeison Tolosa, porque el técnico Arias veía que podía tener la fortuna de la igualdad, ante las constantes llegadas de sus jugadores al arco verdolaga.



Cuando mejor hacía las cosas el Cali, vino el segundo y definitivo gol del equipo local, que por medio de un zapatazo de Jonathan Marulanda, desde fuera del área, venció la valla de Guillermo de Amores. Un balón recostado a su palo derecho, ante el cual fue inútil su estirada.



Ese gol le dio más tranquilidad a Nacional y sepultó prácticamente los anhelos de un Cali que hacía méritos para empatar. Pudo llegar el descuento en el 85 con Darwin Andrade y en el 91 con Preciado.



Segunda derrota de los Azucareros en cuatro fechas de la Liga. El próximo sábado recibirán a las 8:00 de la noche a Millonarios en su estadio, por la quinta jornada.