¡Una nueva derrota! Deportivo Cali cayó con Bucaramanga y se hunde en el fondo de la tabla

Deportivo Cali perdió este miércoles en la noche 1-0 ante el Bucaramanga y volvió a caer a los últimos puestos de la tabla de posiciones de la Liga 2022.



Los ‘Azucareros’ no levanta cabeza en el torneo y la crisis de resultados persiste en el campeón de Colombia. Se quedaron con 7 puntos y se alejan las posibilidades de llegar a las instancias finales del torneo.



El equipo dirigido por Rafael Dudamel utilizó varios cambios para este encuentro como visitante. En la línea defensiva Kevin Velasco hizo la posición de lateral izquierdo en reemplazo de Cristián Mafla que estaba lesionado.



En el mediocampo fue titular Jimmy Congo que tanto fue pedido por la hinchada y el delantero argentino Agustín Vuletich salió por primera vez en el once inicial con el verdiblanco.



En el primer tiempo, el Deportivo Cali ejerció una presión intensa desde el principio en el campo del Bucaramanga. Las opciones de gol del campeón fueron pocas, pero hizo un buen trabajo en lo defensivo.



Los verdiblancos, por medio del capitán Michael Ortega, trató de buscar los espacios para romper la defensa de los ‘leopardos’. En el minuto 11 Ortega filtró un balón para Yony Gonzaléz que ganó la línea de fondo y tiro el centro para que Vuletich rematara pero se fue desviado.



El el minuto 21, por la banda derecha Jhon Vásquez, inició el ataque y con una pared con Agustín, quedó para rematar frente al arco pero la perdió en el área.



Guillermo de Amores aportó su cuota en el arco cuando cortó una jugada peligrosa del Bucaramanga que atacó pero el guardameta uruguayo salvó los papeles en el primer tiempo.



Sin embargo, el actual campeón terminó la primera mitad tiempo ordenado en la defensa y controló el partido hasta el final.



Para la segunda parte los verdiblancos salieron con la iniciativa de buscar los tres puntos, pero en un descuido Bucaramanga sorprendió con centro en el área por parte de Sherman Cárdenas que se la puso a Kevin Pérez y con un cabezazo concretó el primer gol.



Con el resultado en contra, Deportivo Cali prendió motores y salió en busca de encontrar el empate apostándole todo al ataque.



En el minuto 57 se dio un centro desde la banda izquierda, Vuletich remató y pasó cerca al primer palo del arquero Chaverra.



Un minuto después, Ángelo Rodríguez ingresó por Michael Ortega para incrementar el fuego ofensivo. A los 63, el sanandresano en una llegada le pegó al arco y Chaverra desvió al tiro de esquina.



A los 73, Ángelo en una jugada individual se la elevó al arquero y creo un rebote para que definiera con la cabeza y fuera el primero del Cali, pero fue anulado por haber estado en fuera de lugar.



El campeón insistió hasta el final, pero no le alcanzó para salvar un punto en su visita al estadio Alfonso López.



Deportivo Cali tendrá que enfrentar en la siguiente fecha al Atlético Nacional el próximo lunes 21 de marzo y buscar en casa recuperar los puntos para salir de la lona de la tabla.