¡Un triunfo clave! Deportivo Cali venció a Petrolera y regresó al grupo de los ocho

Daniel Molina Durango

Siete meses tuvieron que pasar para que el Deportivo Cali volviera a festejar una victoria en el campeonato colombiano.



Con anotaciones de Jhon Vásquez y de Andrés Balanta, el equipo azucarero se impuso este domingo en su estadio por 2-0 a Alianza Petrolera por la décima fecha del torneo, cortando así una racha de cinco empates consecutivos.



La última victoria azucarera por Liga había sido el pasado 8 de febrero, un 2-1 ajustado sobre el América. Un mes después de ese juego, el fútbol colombiano tuvo que frenar por la pandemia del coronavirus y, tras su reanudación, hace unas semanas, los verdes no habían podido sumar de a tres.



El triunfo no solo fue importante desde lo numérico (Cali llegó a 16 puntos y regresó al grupo de los ocho mejores), sino también desde lo motivacional, porque el equipo verdiblanco tuvo que jugar gran parte del compromiso con un hombre menos por la expulsión de Déiber Caicedo a los 37 minutos de juego por un manotazo a un rival.

Desahogo

No fue un partido sencillo para el Deportivo Cali, que llegó al juego con el fantasma de no poder mantener resultados a favor. Entre semana, los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias habían empatado 3-3 frente al Cúcuta luego de ir ganando 3-1, y días atrás Millonarios les había igualado (1-1) en Palmaseca.



El Cali, dirigido desde la raya por al asistente Ítalo Cervino (Arias estaba expulsado), buscó asegurarse la tenencia de la pelota, pero en los primeros minutos no supo llegar con claridad al arco defendido por Ricardo Jerez.



La escuadra verde llegó con peligro al minuto 36 con un remate de Déiber que fue atajado de gran por el meta visitante.



Un minuto después llegó la expulsión de Caicedo, pero el Cali siguió intentando y al 44 fue Ángelo Rodríguez quien estuvo cerca del gol tras un gran pase largo de Palavecino. De nuevo Jerez respondió de manera brillante.



Pero instantes después la insistencia caleña iba a tener su premio. Palavecino cobró un tiro de esquina al corazón del área y allí, en medio de los zagueros de Alianza, el extremo Jhon Vásquez alcanzó a meter la testa para decretar el 1-0.



El gol fue un desahogo para todo el equipo, que sabía que los tres puntos en casa no se podían escapar.

Un segundo tiempo inteligente

A pesar del hombre de menos, el Cali se repartió bien en el campo para no darle ventajas a Alianza, que jugó un partido muy discreto a pesar de tener hombres de buen pie como Macnelly Torres y Cléider Alzate.



Los azucareros hicieron un gran esfuerzo físico y fueron punzantes en la contra.



Sobre el final del compromiso, llegó al segundo tanto gracias a un muy buen centro enviado por Juan Camilo Angulo desde la derecha que concretó sin marca en el segundo palo Andrés Balanta, volante que había ingresado en el complemento.



El 2-0 fue un resultado justo para un Cali que no brilló pero que fue efectivo para lograr un triunfo clave.