Un número a su medida: La historia de por qué Kevin Velasco decidió llevar el histórico 10 en Deportivo Cali

El 10 es una posición que tiende a extinguirse en el fútbol moderno. No en cambio el número. Porque el número siempre será sonoro. Siempre será emblemático. Siempre será poderoso y quien lo porte se lo tiene que ganar. Es un tributo a la exquisitez.



La primera vez que se puso ese dorsal, Kevin Andrés Velasco Bonilla era un chico soñador de las calles polvorientas del barrio San Luis, en el nororiente de Cali, donde nació y se crió.



Jugaba para el equipo del vecindario y el 10, dicen los que lo vieron, no le quedaba grande.



De allí, Kevin dio un salto inmenso. El más grande que hasta ahora haya dado, porque un tío suyo lo acercó a las divisiones menores del Deportivo Cali, que lo puso a cuajarse en el Cúcuta Deportivo y luego en el Atlético Fútbol Club, en la B, hasta ‘repatriarlo’, en el 2019.



Desde entonces, Kevin ha sido lateral con los Azucareros. También extremo. Y ahora, bajo la conducción del técnico Jorge Luis Pinto, el jugador caleño de 25 años parece tener nuevas funciones.



Hasta hace pocos días, Kevin jugó con el número 21. Pero el ‘profe’ le dio la confianza, esa que necesita siempre el talento, y le entregó la 10. La de los cracks.



Y el día que la estrenó, el pasado 12 de enero en el Atanasio Girardot de Medellín, supo lucirla. Eso se vio en dos pases que desprendió al espacio vacío —como lo hacen los clásicos 10— que llevaron peligro a la puerta de Atlético Nacional. 1-1 terminó el juego, pero pudo ser victoria verdiblanca.



Este lunes, Kevin, que no muy tarde partirá al fútbol del exterior, podrá jugar de nuevo ante su público —terminó la sanción de cinco fechas a puerta cerrada—, cuando Deportivo Cali reciba por la quinta fecha de la Liga a Rionegro Águilas. Con él, con el nuevo 10 del Cali, habló El País.



¿Cómo surgió la idea de ponerse la 10?

Fue una idea muy bonita. Ya antes, cuando la dejó Michael Ortega, me lo habían pedido, que me pusiera la 10, pero bueno, no creo que era el momento. Ahora sí y es un honor ponerme la 10 del Deportivo Cali.

Un reto grande...

Siempre son grandes los retos en el Cali. Es un placer lucir esta camiseta y tratar de dar lo menor para mi equipo, para la hinchada, y disfrutar el fútbol.



¿Quién es el 10 más grande del fútbol?

Lionel Messi. Es el jugador que más admiro. Siempre lo he reconocido como el mejor 10 del mundo.



¿Qué le está pidiendo el profesor Pinto a Kevin en este Deportivo Cali 2023?

Me dice que mi condición natural es como un extremo, que trate de surtir al 9 para llegar al gol, y que en cualquier momento que me toque el rol de jugar de 10 lo haga por el bien del equipo.



Usted es uno de los jugadores más talentosos y con distintas funciones en el Cali. ¿Cuándo dará el salto al fútbol del exterior?

Siempre he dicho que el tiempo de Dios es perfecto y muy pronto daré ese salto por todo lo que he venido haciendo individualmente. Dios tiene una tarea para cada uno y hay que saber llevar los tiempos.



¿Cuál es la posición que más disfruta?

Como extremo derecho o izquierdo, aunque el algún momento me tocó jugar como lateral. Pero trato de adaptarme a lo que me pida el ‘profe’, siempre quiero darlo todo por el Deportivo Cali y por su hinchada.



En Medellín, contra Nacional, jugó por el centro varios pasajes, filtrando pases, organizando el juego, justamente el día que estaba estrenando la 10. Fue un buen partido el que usted hizo...

Me sentí muy bien, he venido mejorando día a día, el ‘profe’ Pinto me exige en cada entrenamiento y siempre trato de jugar con mucha pasión, dejar todo mi esfuerzo, tener disciplina y disfrutar del talento que me dio Dios.



¿Se arrepiente de la manera como le pegó al penal que le atajó Mier contra Nacional?

No, son cosas del partido. Yo entreno los penales, tomé otra decisión en ese momento y no tuve suerte. Me gusta cobrar fuerte, pero esta vez quise engañar al arquero. Yo escuché que los jugadores de Nacional le dijeron a Mier que se quedara quieto en la mitad, que yo pateaba fuerte, pero decidí abrir la pelota a un costado y allá se lanzó el arquero. Son cosas propias de los partidos.



Hubo un penal que el juez sancionó, pero luego, cuando vio el VAR, se retractó. ¿Qué sabor les dejó esa acción?

El árbitro estaba muy cerca de la jugada y por eso no dudó en sancionar el penal, pero cambió la decisión cuando el VAR lo llamó. La tecnología influyó allí.



¿Le gusta el VAR?

Es una ayuda para que los árbitros se equivoquen menos. Hay cosas que uno comparte, otras no, porque el fútbol es un deporte de contacto y muchas veces el VAR ignora eso.



Pudo ser victoria en Medellín...

Sí, regresamos con un sabor amargo, teníamos la fe de traernos los 3 puntos porque hicimos un gran partido, y ahora esperamos que el partido de este lunes nos dé ese envión anímico que necesitamos. Vamos a salir por los tres puntos, con la ayuda del público, que va a estar en el estadio después de tantas fechas sin asistencia. Estamos muy motivados para este partido, Rionegro Águilas está jugando muy bien, está en la parte alta de la tabla y ese es otro motivo para ir por la primera victoria en la Liga.