¡Un juego especial! Teófilo Gutiérrez enfrenta al Junior con la camiseta del Deportivo Cali

Teófilo Gutiérrez siempre será Teófilo Gutiérrez. El jugador que todos los equipos quieren tener. Juega de 10, de 9, de extremo. Hace goles. Los pone. Dirige en la cancha con sus brazos como si tuviera al frente una orquesta. Habla. Hostiga al rival. Lo exaspera. Y a pesar de sus 36 años, aún sigue siendo él en la cancha. ‘Teo’.



Este domingo escribirá un nuevo capítulo en su larga trayectoria, que inició hace 15 años, cuando debutó con Junior. El equipo que llena su corazón. El equipo al que esta tarde enfrentará por primera vez, ahora vistiendo la camiseta del Deportivo Cali.



Hasta hace unos días, Teófilo jamás había vestido en Colombia una casaca que no fuera la del Junior, adonde fue a parar varias veces tras su periplo por las canchas de Europa con el Trabzonspor turco o el Sporting de Lisboa portugués. Y por las de Argentina con Racing, Lanús, River Plate y Rosario. Y las de México, con el Cruz Azul.



Su última temporada con el Junior no fue la mejor. Las lesiones lo mantuvieron al margen. Y tras terminar la primera Liga de este año, el equipo ‘tiburón’ no le renovó el contrato.



Con su pase en la mano, se acercó a los predios del Cali por un tema médico —quizás con una segunda intención— y el club, ávido de títulos desde el 2015, lo contrató y dio el ‘bombazo’ del mercado nacional.



Teófilo acumula 135 minutos con el conjunto azucarero. Ha jugado los segundos tiempos de los partidos contra Millonarios y Alianza Petrolera por la Liga, y contra Medellín por la Copa Colombia. Dos asistencias y un gol suma el barranquillero en esos juegos, en los que no ha sido titular, dándole espera a un mejor nivel físico. Pero hoy podría ser inicialista.



Si antes se había ganado el cariño de los hinchas verdiblancos solo con su presencia en el equipo, el miércoles pasado se metió un poco más en el corazón de ellos, cuando en el minuto 88, con una definición de crack, marcó el empate 2-2 y le impidió al Medellín que se llevara los 3 puntos de Palmaseca en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia.



Cuando celebró, ‘Teo’ mostró el escudo del Cali a los hinchas, como diciendo “ahora soy de esta casa, va por ustedes”.



¿Qué sensación tiene por enfrentar hoy al equipo que ama? La pregunta se la hizo un periodista de Win Sports al término del juego contra Medellín. Y él respondió: “Será un lindo partido. Es la vida. La felicidad de la vida. Amo el fútbol, es mi profesión, soy un profesional. Ahora estoy vistiendo esta camiseta que es de un club grande”.



Muchos se preguntan qué pasará si esta tarde en el estadio azucarero Teófilo marca gol. ¿Lo celebrará? ¿Juntará sus manos a la altura de su pecho en gesto de perdón? La expectativa está ahí, merodeando como la pelota en el área chicha cuando hay aroma de gol.



“Mi familia siempre me ha apoyado en todas las decisiones que he tomado en la vida. He estado en Selección Colombia y varios clubes a los que he respetado con mucho amor y pasión. Ahora me toca jugar este lindo partido (contra Junior), esperemos que la gente venga y disfrute”, dijo el atacante.



Cada que ha jugado con la camiseta verdiblanca, Teófilo ha manejado los hilos del partido y le ha dado más claridad al equipo.



“Me siento muy bien. Este club me ha abierto las puertas. Tenemos un gran entrenador, a quien le gusta jugar bien a la pelota”, afirmó sobre lo que han sido sus primeros días en la institución.



“(Contra Junior) tenemos que marcar diferencia con la tenencia de la pelota. Además, vamos a recuperar al capitán (Juan Camilo Angulo), que nos da mucha salida por derecha. Será un lindo encuentro, con responsabilidad y altura”, manifestó ‘Teo’.



A las 4:00 de la tarde rodará la pelota en el estadio del Cali, por la séptima fecha de la Liga, en la que los verdiblancos tendrán la obligación de sumar 3 puntos para acomodarse en la tabla de posiciones, con la ayuda de Teófilo Gutiérrez. Cuando los ‘tiburones’ son ‘enemigos’ de ‘Teo’.

Sin Preciado y con Juan Camilo

Por expulsión, Deportivo Cali no contará con Hárold Preciado, sancionado con tarjeta roja en el juego contra Alianza Petrolera.



Para enfrentar a Junior en Palmaseca, los Azucareros recuperan a su capitán Juan Camilo Angulo, quien regresa a esa banda derecha que tantos dolores de cabeza le causó a su remplazante, Andrés Balanta.



La ausencia de Preciado y que los rivales sean los ‘tiburones’, presagian que Teófilo Gutiérrez sería titular esta tarde en el escenario verdiblanco.

Cali viene de empatar 2-2 con Medellín en casa por la Copa Colombia, mientras que por la Liga obtuvo una victoria clave el domingo pasado 2-3 contra Alianza Petrolera, resultado con el que se jugaba la cabeza el técnico Alfredo Arias.

La Ficha

Estadio: Deportivo Cali

Árbitro: Jorge Tabares

Hora: 4:00 p.m.



Probables formaciones



Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade, Jhojan Valencia, Andrés Colorado, John Vásquez, Andrés Arroyo, Teófilo Gutiérrez, Ángelo Rodríguez.

DT: Alfredo Arias



Junior: Sebastián Viera, Wálmer Pacheco, Dany Rosero, Willer Ditta, Gabriel Fuentes, Larry Vásquez, Dídier Moreno, Fredy Hinestroza,

Fabián Sambueza, Luis González, Carmelo Valencia.

DT: Arturo Reyes