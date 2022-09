¡Última hora!: Deportivo Cali anunció que fue cancelada la asamblea extraordinaria de este sábado

La asamblea extraordinaria, clave para los intereses del Deportivo Cali y que estaba programada para llevarse a cabo hoy en la sede administrativa, se postergó por recomendación del ministerio del Deporte.



Así lo confirmó anoche el cuadro azucarero, que a través de sus redes sociales confirmó que en los próximos días dará a conocer la nueva fecha.



“Aceptando las recomendaciones del ministerio del Deporte sobre la no realización de la asamblea, hasta tanto no culmine el proceso de inscripción de los nuevos dignatarios, aunados a los incidentes recientes, nos permitimos informar la cancelación de la asamblea extraordinaria convocada para este sábado 24 de septiembre”, dijo el Deportivo Cali en un comunicado.



La asamblea era esperada por los socios para tratar temas claves, siendo uno de ellos la posible revocatoria del actual Comité Ejecutivo.



Para que eso se hubiese llevado a cabo, una vez agotado el orden del día, los socios podrían pedir anexar un nuevo punto para debatir el tema.

Esa situación era de claro conocimiento por parte de los tres miembros del Comité Ejecutivo.



“Los socios están en todo su derecho de pedir la inclusión de un punto para el tema de la revocatoria; si se da, ellos deberán elegir nuevo Comité, y si se nos brinda el respaldo, nos tocaría nombrar los reemplazos de Marco Caicedo y Gabriel Robayo”, dijo previo a la fallida asamblea Hárold Losada, directivo del cuadro verdiblanco.



Además de Losada, hacen parte del Comité Ejecutivo Luis Fernando Mena y Eduardo Calderón.



“No hemos elegido los otros dos miembros porque no tiene sentido que lleguen si de pronto se da la revocatoria”, aseguró Losada antes de definirse la cancelación de la asamblea.



Socios e hinchas se preguntaban si la revocatoria era conveniente en un momento de profunda crisis.



“Hay mucho inconformismo, pero yo creería que no iba a haber revocatoria; lo mejor es que se sumen los dos directivos que le faltan al Comité; el Cali es un equipo tradicional, es muy conservador; por lo tanto, pediría que sigan estos directivos, pero con un comité asesor integrado por expresidentes”, dijo Fernando Marín, quien manejó los destinos del Deportivo Cali entre el 2010 y el 2011.



Por su parte, Ricardo Cobo, socio del cuadro azucarero, señaló que “el tema de la revocatoria no es conveniente, no porque esté de acuerdo con lo que están haciendo, sino porque la institucionalidad está de por medio”.



Agregó Cobo que “si revocan a este Comité Ejecutivo, elegir el nuevo demoraría unas semanas; entonces, el equipo quedaría en una interinidad en la parte directiva y eso haría ralentizar el funcionamiento de la institución. Eso sería sumarle un problema más grande al Deportivo Cali”.



Para Germán Salcedo, también socio, “no sé si se hubiera dado la revocatoria, pero por lo menos sí un llamado de atención, que alguien responda por lo que está sucediendo y para que nos diga cómo vamos a salir de esto, queremos escuchar un plan”.



Dijo Salcedo que “había mucha intención de revocatoria, pero también de saber quiénes iban a quedar. Hay más un deseo de que alguien responda porque el Deportivo Cali urge de respuestas. Acá hay muchos culpables, pero nadie responde”.



Con el aplazamiento, se posterga también la posibilidad de definir temas claves en el inmediato futuro, bien sea con este Comité o con uno nuevo.