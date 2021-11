¡Tropiezo azucarero! Deportivo Cali cayó ante Jaguares y aplazó su clasificación 

Deportivo Cali tropezó este viernes en Montería al caer 1-0 con Jaguares, aplazando así su clasificación a cuadrangulares.



Un gol de Andrés Rentería en el minuto 90 le dio el triunfo al local ante un Cali que terminó con uno menos por la expulsión de Jojhan Valencia.



En el primer tiempo el Deportivo Cali se arrimó con peligro gracias a la mayor claridad para manejar el balón.



Hárold Preciado y John Vásquez tuvieron las mejores opciones, el primero con un balón que no pudo conectar en el área chica, y el segundo con un remate de zurda que atajó el arquero Pablo Mina.



Jaguares trató de inquietar al Deportivo Cali con la velocidad de Maicol Balanta y de Andrés Rentería, pero cuando se acercó encontró buena respuesta en el arquero Guillermo de Amores.



El periodo complementario presentó más emociones porque el partido se abrió, con llegadas de ambos equipos que exigieron a los dos arqueros.



Hárold Preciado sacó un zurdazo desde la esquina del área que se fue muy cerca del horizontal, y Kevin Velasco, quien entró desde el banco, también generó opciones claras.



El local no se quedó atrás y tuvo dos muy claras con Andrés Rentería, pero sus remates se fueron por arriba.



Cuando faltaban pocos minutos para el final, el VAR le anuló un gol a Iván Scarpetta de Jaguares.



Pero el equipo felino no bajó los brazos y a los 90 encontró el 1-0 por medio de Andrés Rentería, después de una perfecta habilitación de Pablo Rojas.



Cali, que sufrió la expulsión de Jojhan Valencia, buscó el empate, pero el tiempo no le alcanzó. Con la derrota deberá buscar su tiquete en casa ante el Once Caldas.