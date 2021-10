¡Triunfo azucarero y cupo en los ocho! Deportivo Cali consigue una victoria importante

Tuvieron que pasar 68 minutos para que el Deportivo Cali respirara. Solo entonces llegaron los goles que les permitieron a los azucareros derrotar 2-0 a un difícil Patriotas en el estadio verdiblanco, por la fecha 16 de la Liga colombiana.



La victoria, gracias a los goles de Kevin Velasco y Ángelo Rodríguez, puso al conjunto caleño parcialmente en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 24 puntos, a falta del cierre de la jornada hoy.



Por más que buscó el Cali ese espacio donde pudiera generar peligro en los primeros 45 minutos, Patriotas no se lo permitió porque atrás se ordenó bien y nubló las ideas de los azucareros.



Mientras que el arquero visitante Carlos Mosquera no tuvo muchas intervenciones, a su par, Guillermo de Amores, le tocó exigirse en tres ocasiones, que si bien no fueron oportunidades claras de gol, inquietaron su puerta.



Patriotas no vino a la casa del conjunto verdiblanco a esconderse. Por el contrario, presionado por su situación en la tabla del descenso, propuso juego ofensivo y pisó en varias ocasiones los predios de su rival.



Cali lo intentó por los costados con John Vásquez y con Andrés Arroyo, o con Teófilo Gutiérrez por el centro, pero nunca hubo claridad para tratar de hacerle daño al conjunto boyacense.



En los 45 minutos restantes, el equipo local salió a buscar el gol. Era urgente por su necesidad de sumar de a 3 para tratar de meterse en el grupo de los ocho. Pero nuevamente se encontraba con la férrea defensa de Patriotas.



En el minuto 65 hubo una jugada clara, tras un centro de Vásquez desde la derecha que conectó de cabeza Velasco, pero sin dirección.



Hasta que llegaron los goles. El mismo Kevin cobró un tiro libre en el minuto 68 con potencia y diagonal, el balón fue rozado por un defensa del elenco visitante y descontroló al arquero Mosquera. Gol. 1-0.

Y al minuto vino el segundo. Andrés Colorado filtró un balón que bajó en el área Ángelo Rodríguez, quien, con fuerza, se hizo más a la pelota y definió a un costado.



En adelante, los azucareros manejaron el partido y el marcador, para asegurar un triunfo que los sigue ilusionando con estar en los cuadrangulares semifinales.



Dos victorias en línea ajustó el equipo de Rafael Dudamel tras vencer el fin de semana en el estadio Alberto Grisales a Águilas Rionegro y el próximo lunes visitará en el Guillermo Pazas Alcid al Atlético Huila, que descenderá el próximo año.





Fecha 16 de la liga

Deportivo Cali 2 - 0 Patriotas

Estadio: Deportivo Cali (Palmaseca)

Árbitro: Wílmer Roldán



Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Juan Franco, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Juan José Tello, Andrés Colorado, Andrés Balanta (MIchael Ortega, 62’), Andrés Arroyo (Kevin Velasco, 46’), Teófilo Gutiérrez, John Vásquez (Hárold Preciado, 75’), Ángelo Rodríguez.

DT: Rafael Dudamel

Amonestados: Menosse, Franco, Ortega



Patriotas: Carlos Mosquera, Edgardo Rito (Iván Posada, 71’), Mateo Rodas, Martín Payares, Carlos de las Salas, Cristian Barrios, José Leudo, Andrés Ávila, Kevin Aladesanmi, Darwin López, Jesús Arrieta.

DT: Juan David Niño

Amonestados: Payares



Goles: 1-0, Velasco (68’); 2-0, Ángelo (69’)