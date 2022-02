"Todos los equipos pasan por momentos difíciles": Teófilo Gutiérrez previo a la Superliga 

Este miércoles Teófilo Gutiérrez vivirá una segunda final con el Deportivo Cali al enfrentar al Deportes Tolima por el primer partido de la Superliga. El delantero barranquillero acepta el bajo nivel del campeón de Colombia y envía el mensaje de esfuerzo por parte de la plantilla.



"Todos los equipos pasan momentos difíciles, pero el carácter y la personalidad no la vamos a cambiar, este es Deportivo Cali y queremos tomarnos confianza para que el equipo de buenas sensaciones", expresó Teófilo.



El capitán azucarero analiza lo que será su rival en esta final.



"Nos conocemos mucho, hemos jugado muchas finales, ellos me conocen, será un lindo partido, Cali está acostumbrado a jugar finales, de eso no hay duda, sabemos cuales son las debilidades del rival, emocionalmente dan muchas ventajas. Esperemos que haya muchos goles en esta final, estamos felices con el trabajo que estamos mostrando".



Por último, como uno de los referentes del equipo y los de experiencia explicó lo que ha sido el trabajo de brindarle el acompañamiento de los jugadores más jóvenes

.

" El compromiso y lealtad por la institución se lo transmitimos a los más jóvenes, hemos demostrado que Cali está para grandes cosas, es un nuevo comienzo, pero ya todos sabemos la idea del entrenador y el potencial que hay en los jugadores"



El partido de ida de la Superliga será este miércoles a las 8:00 p.m en el estadio Deportivo Cali