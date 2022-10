"Todo principio en el fútbol ganando es bueno, es estimulante": Jorge Luis Pinto

Arrancó con triunfo la era Jorge Luis Pinto como técnico del Deportivo y qué mejor que derrotando al América en el clásico vallecaucano, por la fecha 16 de la Liga.



El conjunto 'azucarero' volvió a ganar en el campeonato con gol de Teófilo Gutiérrez, quien de penalti anotó el único tanto del compromiso.



Al final del juego, el estratega santandereano habló de lo que le dejó esta primera victoria en su proceso con el Deportivo Cali: "Todo principio en el fútbol ganando es bueno, es estimulante y en eso hemos comprometido los muchachos. La necesidad de salir de esa situación tan incomoda que tiene el club".



Pinto reconoció que todavía hay mucho por trabajar de cara al futuro: "Lucimos con virtudes y con errores, poco a poco vamos a ir corrigiendo y felizmente esto nos estimulará para seguir adelante. No fue un gran primer tiempo. Hemos ganado algunas cosas, insisto en que el equipo juegue al fútbol, tenga posesión".



Igualmente valoró el progreso de sus jugadores durante los 90 minutos: "Me gustó mucho el progreso, el avance, la exigencia técnica de los jugadores. Estamos avanzando poco a poco".



Finalmente, el técnico del Deportivo Cali lamentó no poder contar con el público para esta clase de partidos: "Haber tenido el estadio lleno había sido una gran satisfacción, no solo para los jugadores sino también para el club".