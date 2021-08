Teófilo ya habló como jugador del Deportivo Cali: cruzó mensajes con Messi y no se olvidó de los Char

Teófilo Gutiérrez llegó, firmó y ya atendió a la prensa como nuevo jugador del Deportivo Cali.



El delantero barranquillero tocó todos los temas, de su sorpresiva llegada al cuadro azucarero, su no renovación con Junior, su lesión, su fama fuera de las canchas y el diálogo que sostuvo con Lionel Messi.



Los principales temas de Teófilo en su rueda de prensa fueron los siguientes:



Llegada al Deportivo Cali: "Me incliné por el Cali a pesar de que tenía otras ofertas, por sus directivos, por la forma como me trataron apenas llegué, por la hinchada que me ha enviado buenos mensajes, y porque quiero hacer cosas importantes en este club".



Su lesión: "Ya el médico les dará más detalles de los exámenes que presenté, pero yo en lo personal me encuentro bien, fue una lesión leve y pronto estaré con los compañeros para entrenar y jugar sin problemas".



Su reto en esta etapa: "Darlo todo a esta institución que me abrió las puertas, el objetivo es ganar la Liga, tenemos buen equipo y eso lo vamos a aprovechar para sacar los resultados".



Cómo llega: "Llego en perfectas condiciones, soy un jugador exquisito, que juega bien, que se divierte y que dará todo para aportarle al Deportivo Cali".



Su fama fuera de la cancha: "Yo soy feliz y eso lo he demostrado en las partes donde he estado; todos han visto mi compromiso con el club donde juegue, ya lo que se diga afuera no me motiva a responderle a todo el mundo porque los compañeros que entrenan conmigo saben cómo soy".



Mensajes con Messi: "Nos cruzamos mensajes con Leo que es de esos amigos que te deja el fútbol, y hablábamos de la situación en que estábamos, sin equipo, él dejando al Barcelona y yo esperando una opción".



¿Por qué no renovó con Junior? "No se dieron las cosas, pero con la familia Char siempre voy a estar agradecido, con el mejor alcalde de Colombia, Alejandro Char y todos ellos por la oportunidad que me dieron de regresar al Junior, donde pude hacer historia".



¿Habló con el profesor Arias? "Con él hablamos corto, pero ya tendremos tiempo suficiente para hablar y ver cómo le puedo aportar al equipo".